不認命洗一世碗　視障青年眾籌15萬　冀出國深造圓品酒導師夢

踏入2020年，有甚麼願望或理想？尋覓理想工作，對於視障人士，可謂難過登天。他們失業率接近兩成，比本港一般人口高出6倍多；擁有大專學歷絕非優勢，人生路向依然局限於基層勞動工作。 「點解人生好似無晒選擇，要焗住洗碗？唔通要對著呢盤梘粉一世？」24歲視障青年Elvin，三年前高級文憑畢業後，經歷尋找工作之苦，年半間發出逾百封求職信，惟全部石沉大海，無奈只好做洗碗散工、兼職倉務員維生。 年紀尚輕的他，不甘如此。新一年他將展開鴻圖大計，最快下月中發起眾籌計劃，盼籌募約15萬港元學費，到英國深造釀酒專業，完成後返港做品酒導師開班授徒，打破視障人士的人生格局。

24歲的Elvin視力僅餘一成，他說，情況會繼續惡化，直至有一天，雙目失明。（鄭子峰攝）

12歲前的Elvin，視力正常，兒時愛玩玩具車，人生第一個夢想於3歲時許下，立志做一級方程式賽車手。喜愛工程的他，夢想一直無變，直至12歲那年，確診患有遺傳性視網膜退化病變，視力急速衰退至六成，如今甚至只餘下一成視力，閱讀要依靠放大鏡協助。

患病初期他不以為然，更天真地以為眼疾可以根治，豈料此病猶如「計時炸彈」，雙眼隨時會完全失明。眼疾改變他人生軌跡，不僅要擱下童年夢想，就連尋找一份普通工作，亦艱鉅無比。2016年，他畢業於酒店管理高級文憑，一年半間寄出過百封求職信，大多是文職工作，惟全部石沉大海，面試機會也欠奉。他坦言，「當時灰到爆。」

唔通要對著呢盤梘粉一世？我唔想係咁囉。 Elvin

視障人士難覓理想工作。有一段時間，他只能做洗碗散工，人生浮浮沉沉。（鄭子峰攝）

過百封求職信杳無音訊 20出頭做洗碗工



他出身基層家庭，父母領取綜緩，畢業後要謀生，只好要向現實妥協。有一年半的時間，他從事洗碗散工，及兼職航空公司倉務員。那些年，他留在家裡等待洗碗阿姐電話，接到工作後，穿梭不同地區餐館，走入熱廚房默默清潔。第一次洗碗經驗，他仍然瀝瀝在目，當日由下午3時，工作到凌晨12時。不慣勞動的他，過後周身腰酸骨痛，人工400元，卻花800元看跌打，「我真係唔想做呢份工作，無奈未有工住。」



原以為洗碗生涯短暫，惟求職信一直杏無音訊，洗足一年有多。20出頭的他迷惘過，低落過，但始終不甘心。「點解人生好似無晒選擇，要焗著洗碗？唔通要對著呢盤梘粉一世？我唔想係咁囉。」後來，他參加領袖訓煉，在朋友鼓勵下，由個人興趣入手，重新尋覓志向：品酒導師。

襯後生， 搏一搏。 Elvin

他僅餘一成視力，需要靠放大鏡協助，閱讀酒瓶的標籤。（鄭子峰攝）

計劃眾籌15萬元出國深造 一圓品酒導師夢

修讀高級文憑時，他曾上過品酒的課堂，當年嚐過一杯荔枝味的葡萄酒，獨特的果甜酒味打開味蕾，萌生品酒興趣。他喜愛品酒，但未想過以此為職志，畢竟擁有大專學歷的視障者，人生路向大多局限於三種選擇：速遞員、按摩員及接線生。

要有第四種選擇，就要「襯後生， 搏一搏。」去年起，他藉積蓄，一邊打工，一邊修讀WSET一級及二級葡萄酒證書課程，同時再進修酒店管理學位課程。新一年將至，他有新的發展大計，在朋友協助下，最快下月中發起眾籌計劃，期望可以籌得12至15萬港元，資助他明年六月到英國深造釀酒專業的學費，以及返港後舉辦品酒工作坊的經費。未出發，先興奮，他說，最期待可以留在當地酒莊工作實習，「希望可以走入釀酒廠，睇住每一枝葡萄酒係點誕生，呢個經驗唔係人人可以有。」

眼疾令他難以分辨酒色，但是，靈敏的嗅覺與味覺可以彌補不足。（鄭子峰攝）

一步一步朝著理想進發，他顯得朝氣蓬勃。他說，當年賽車手的夢想早已放下。「已經放低好耐啦。夢想做唔到，係要捨棄㗎，當年會好唔開心，但你知道無可能發生，你會容易接受。夢想似有還無，好似有希望，咁先係最辛苦。」

夢想做唔到，係要捨棄㗎……似有還無，好似有希望，咁先係最辛苦。 Elvin