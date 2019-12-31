視障人士失業率近兩成　僱主低估工作能力　甚至以為不懂打電話

視障人士在職場經常「碰釘」，即使擁有大專學力，找工亦困難重重，多年來未見改善。失明人協進會副會長何家樑表示，根據協會2018年的調查，視障人士失業率為18.9%，比一般人口高出6倍多。他指，失明大專生畢業後，難以覓得專業或文職工作，最後大多只局限於基層工作，令他們有志難伸。他希望政府能夠提供更多誘引，讓僱主踏出第一步聘請視障或其他殘疾人士，包括提供稅務寬減優惠、制訂殘疾人士聘用指標等。

失明大專生畢業後，難以覓得專業或文職工作，最後大多只局限於基層勞動工作。（資料圖片／鄭子峰攝）

僱主誤以為視障人士不識打電話

失明人協進會副會長何家樑表示，根據協會2018年的調查，視障人士失業率為18.9%，比一般人口高出6倍多。他說，視障人士難以投身職場，情況多年來未見改善，與不少僱主對他們工作能力存有誤解有關。

他舉例，有僱主以為聘用視障人士，工作環境不可以有樓梯及電線，需要特別改建公司設施配合，事實上，他們只須花時間多熟習工作間，以上環境不成問題。他續指，試過有視障朋友去面試時，有僱主誤以為他不懂得打電話，要求即場示範，但其實他早已掌握使用智能手機。

何家樑續指，即使視障人士擁有大專生學歷，但畢業後仍難以覓得專業或文職工作，最後大多只局限於三條出路，包括速遞員、按摩員及接線生，令他們難以發揮專長，甚為可惜。何家樑表示，香港尚未有一套完善的殘疾人士就業支援政策，協會一直希望政府能夠提供更多誘引，讓僱主踏出第一步聘請視障或其他殘疾人士。

建議提供稅務寬減優惠 增商界聘用誘引



他舉例，政府可以提供稅務寬減優惠，如有50人以上的企業，當中若有1至2%是殘疾人士，政府可以減免部份利得稅；另外，亦可制訂殘疾人士聘用指標，令他們獲得就業機會，一展所場，向僱主證明他們的工作能力。

要有效推動商界支持政策，他認為，最重要是政府作為最大僱主，理應帶頭聘用更多殘疾人士。不過，根據立法會數字，2013年度，殘疾人士公務員數目佔整體2.1%，惟比例卻逐年下降，2018年降至1.7%，下跌0.4個百分比。他認為，情況並不理想，促請政府改善。