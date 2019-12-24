4男女涉藏槍案　控方稱或加控部份被告串謀謀殺罪　案將轉高院審

警方去年底在本港多處搜獲一批槍枝及子彈，並先後對4人控以無牌管有槍械等罪，其中一人上周被加控一項串謀謀殺罪。4人今（24日）於粉嶺裁判法院再提堂，控方表示將會申請合併及轉交高等法院處理，亦可能會對其他被告控以串謀謀殺罪。署理主任裁判官蘇文隆將案件押後至本月31日及下月9日再訊，以待控方準備文件，期間眾人還柙監房。

4名被告蘇翰韜、蘇緯軒、翟詠詩及梁頌仁今日同於粉嶺法院再提訊。(資料圖片)

1名被告上周已被加控串謀謀殺

4名被告現分5案共被控5項罪名，被告蘇翰韜（29歲）、蘇緯軒 （18歲）、翟詠詩（19歲）各被控一項意圖危害生命而管有槍械罪，指他們於2018年在香港管有4支手槍，意圖用以危害生命，或意圖使他人能用以危害生命：梁頌仁（21歲）則被控一項無牌管有槍械或彈藥，指他去年12月31日在紅磡黃埔花園某單位內無牌管有一批槍械及子彈。

其中，蘇翰韜於上周五再提訊時，被落案起訴一項串謀謀殺罪，指他於去年8月至今年1月1日期間，在香港與蘇緯軒、翟詠詩及其他人串謀謀殺林靖峰。

裁判官現將翟及梁的案，押後至本月31日再訊，另兩名姓蘇的被告的案件，則押後至下月9日再訊。控方表示會申請轉介高等法院，亦可能會就串謀謀殺案控告其他被告。蘇翰韜今就串謀謀殺罪申請保釋被拒，同時被撤銷另一案的保釋。

兩被告涉在荒廢學校試槍

據悉，警方去年除夕在機場截查蘇翰韜，其後在其寓所檢取槍枝，但化驗後發現並非真槍。警方其後拘捕蘇緯軒和翟詠詩，調查後懷疑蘇緯軒去年5月將4支槍給予蘇翰韜，3人計劃以此傷害林靖峰；同年年尾，兩名被告在大埔的荒廢學校試槍，之後將槍械交給梁。警方指，蘇翰韜曾指示翟跟蹤林靖峰以了解其住址，又將3支短槍及1支長槍交給對方；翟隨後再把其中兩槍交給蘇緯軒，以讓他傷害林。

案件編號：FLCC18,19,38,4181,5524/2019