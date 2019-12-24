理大社企便利店遭破壞獲捐50萬裝修　NGO主席：份工對同事好重要

反修例風波運動持續半年，香港理工大學早前發生長達13日的激烈警民衝突，警方在11月17日晚上封鎖理大附近一帶的道路，至29日才解封理大校園。事件至今逾一個月，理大內部仍未復修完成，其中由香港復康聯盟經營的理大7-11便利店，在理大事件中亦受到破壞，至今仍未能營業。 康盟今日（24日）表示，獲建築師譚榮芬伉儷贈50萬元捐款作聖誕禮物，康盟主席張健輝希望「可以盡快開舖，讓殘疾員工盡快返工，因為份工對佢哋好重要」。

由香港復康聯盟經營的理大7-11便利店，在理大事件中亦受波及、遭受破壞，至今仍未能營業。（歐嘉樂攝／資料圖片）

位於香港理工大學的7-11便利店是全港首創的社會企業，現時為15名殘疾人士提供訓練和就業平台，惟便利店在理大事件中受到破壞，貨物散滿一地，衛生情況惡劣，至今仍然未能營業，康盟稱損失嚴重。康盟今日（24日）表示，獲得建築師及慈善家譚榮芬伉儷一筆50萬元捐款，有助便利店度過難關，形容是一份別具意義的「聖誕禮物」。

形容理大事件「冇人想發生，應向前看」

便利店在理大已經營超過20年，在教育大學亦有分店，兩便利店顧客均主要為學生。香港復康聯盟主席張健輝表示，期望透過捐款「能夠盡快開舖，亦能讓殘疾員工盡快返工，因為份工對佢哋好重要」。店舖因反修例示威遭殃，張健輝指「冇咩政治取態」，認為今次捲入理大事件屬不幸事件，形容「冇人想發生，應向前看」，又稱希望運用善款復修店舖，並用作入貨，調整店舖設計等其他店務事宜，更方便日後經營。

至於開舖時間表，張健輝則指裝修期預計有3個多星期，希望配合到理大校園重開便利店，盡快提供服務。

由於理工大學至今仍在復修校園，僅限校方授權者進入。就何時容許學生進入、開放更多校園範圍等，理大曾表示暫未有確切時間表，需視乎環評報告及清理進度，預計月底有環評報告結果。而校方早前曾向師生發電郵稱，明年1月13日如期開始第二學期，首兩周預留給學院跟進尚未完成的第一學期考核；明年2月3日恢復授課。

理大圍城13日情況：