【理大圍城】圍堵出動千八警力　卓孝業：犯法無後果是法治災難

理大圍城十三日，事件中最少1377人被捕，另外有300多名未成年人士被登記資料，是反修例事件中最大規模的拘捕行動之一。負責當日行動的西九龍總區指揮官卓孝業憶述行動經過，於圍堵行動當晚出動近千八警力， 「無想像過當日全香港防暴警察都係九龍」，過程亦困難重重，惟他指警方並無戰意攻入大學，亦不同意行動被指為「人道災難」，「如果容許毀壞大學、紅隧後可行番出嚟，係法治災難及民智災難」。

11月17日示威者於理大與警方爆發衝突，至傍晚警方採取圍堵行動。（資料圖片／李澤彤攝）

清路障市民被襲 增援演變包圍行動

負責指揮包圍理大行動的西九龍總區指揮官卓孝業，憶述十三日理大圍城的經過，他指行動源於於11月17日上午，有自發清理路障的市民被理大示威者襲擊，警方到場處理，理大內有相當多「暴徒」及武器，並評估他們有機會出校園外破壞，因此增援警力，其後對峙至傍晚演變成包圍行動。

事前未有計劃包圍

卓孝業指，包圍行動並非事先計劃，因最初未有預料示威者會有衝出理大的意圖，「就算係中大，當時（示威者）無意圖衝出嚟，佢哋用嘅字眼係保衛大學」，而雖然當時紅隧被示威者堵塞，警方逼切的是以分流交通到其他地方，並未有計劃處理理大情況，惟於有示威者襲擊清路障市民後，卓指評估顯示示威者有機會出校園外破壞，如尖沙咀等地點，他指屆時會對市民影響很大，加上示威者襲擊市民方式暴戾，包括用磚頭等物品拋擲，在場警員亦目擊示威者使用汽油彈，「點可能比佢哋離開？」

卓孝業表示警方於行動中未有打算攻入理大，但指有因應情況會作出應變評估，包括安排狙擊手戒備。（林振華攝）

承認狙擊手戒備 指警方並無戰意

卓表示警方於行動中未有打算攻入理大，但指於決定包圍行動時亦曾有擔心發生狀況，「如果有響應號召嘅熱心市民入咗去，畀佢哋扣住變成人盾，咁點處理？或者（示威者）內部分裂，有啲人想出嚟有啲人唔想出，又畀佢扣住咁點處理？如牽涉生命威脅又點處理」，卓指警方因應情況會作出應變評估，又承認當日有流傳相片指有狙擊手於理大附近高處戒備，該名的確為警方狙擊手，但指警方並無戰意及不好戰，「如果兵不血刃係最好辦法」。

動用千八警力圍堵 「香港防暴警察都喺九龍」

於包圍行動當日，雙方激烈衝突持續至晚上及凌晨，卓孝業形容18日凌晨的情況最「難捱」，「當時感覺所有人都好似好瘋狂，見到人鏈傳汽油彈、有人入便利店買啤酒返嚟倒跟住就入汽油彈、佢哋又呼籲好多人揸車嚟堵路，等我哋唔可以增援」，卓孝業指於增援當日，大部分警員都是休假中被緊急召回，其後於包圍行動中動用警力之多，卓孝業指當日六個總區應變大隊均被派到理大，再抽調港島及東九龍衝鋒隊警員到場，方能勉強應付到當日行動，估計警力達1500至1800人，「無想像過當日全香港防暴警察都喺九龍」。而卓指因堵路令增援及調配相當困難。

指襲擊警員如「草管人命」

卓孝業又形容當日覺得示威者對警員的敵意很強，指襲擊警員的情況有「草管人命」的感覺，包括使用弓箭、有警員被射傷，及向裝甲車掟汽油彈的數目無法估計，又指於理大所見的武器是加入警隊以來見得最多，「未見過設計得咁喪心病狂嘅武器」，包括有石油氣罐上被貼鐵釘等。而卓稱令他最難忘的事件是一名女警在送一名女被捕人上救護車途中，被逾百名示威者包圍及掟磚，「當時女同事向（通訊機）嗌救命，後來發現原來部機可能有啲問題，我哋聽到啲又聽唔到啲，淨係聽到嗌救命」，卓指後來因消防人員提供涉事救護車的位置，方能派人營救女警。

不同意行動是人道災難

卓孝業指警方於事件上策略是希望以和平解決事件，「武器喺佢手上面，只要放低武器出嚟就得，唔需要跳橋，唔需要捐地洞」，卓孝業指事件中由理大離開被捕的人約800多人，約324人為18歲以下人士於登記後離開，另外有400多人有醫療需於登記後被送院，暫時被登記未成年人士中未有人被捕，又指「可能可以讓324名年輕人離開危險地方，可以安全返屋企，可能係最有意義、最值得做嘅事」。對於包圍理大行動被指構成「人道災難」，卓孝業並不同意，「係咪有人想離開唔畀佢離開？唔係，係咪有人身體有醫療需要唔提供畀佢？又唔係喎，淨係想無後果離開，唔係人唔人道問題，係法治問題」，卓又指如果容許毀壞大學、紅隧後可「行番出嚟」，是法治災難及民智災難，又指有些指控說話與莫須有無異，「打催淚彈佢又話引致環境災難，就嚟我哋呼吸都引致空氣污染」。

卓孝業指示威者破壞、襲擊行為比黑社會更惡劣。（林振華攝）

稱破壞、襲擊行為比黑社會更惡劣

反修例示威半年，卓孝業指半年來顛覆了自己於警隊37年的信念，「以前學法治，最低程度有法可依，高級少少就應該講依法而治，最高層次法治就係以法達義，從來無聽過違法可以達義」。卓孝業指於8月起示威者毀壞交通燈，「社區上實實在在、活生生要生活嘅人係生活唔到」，而10月起有店舖、中資集團被毀壞，「仲要四圍貼標誌，要人加入乜乜經濟圈，同黑社會活動有咩分別？可能比黑社會更惡劣」，又批評有人美化破壞行為，指是「裝修、粉飾吓」，認為破壞行為無法與其所指的五個訴求拉上關係。他又指自己任反黑工作多年，現時所謂「私了」行為是私刑、襲擊，部分襲擊行為極為無情，「坦白講，有時我見黑社會都唔會打啲老弱嘅人，我唔係去美化黑化會，但起碼唔會咁打法先」。

抽調警力應付示威 罪案數字上升

而為應付反修例示威，卓孝業承認警方抽調不少警力，近月罪案數字如爆竊案、行劫案等均有上升，包括深水埗、九龍城、土瓜灣等區域，部分本來已是「三無大廈」，加上警員巡邏減少，他指估計部分地區近三個月罪案數字與前三個月比較上升近50%。卓孝業認為以往經濟逆轉的環境下，「搵快錢」罪案都會增多，現時警方盡量進行資源調配，包括刪減部分文職、支援工作，以及調動人手進行主力需要的類型案件，及分析爆竊等案件的分佈進行埋伏等。