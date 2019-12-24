曾鈺成：警高層曾勸勿入理大淪人質　憂飛虎隊強攻救人釀傷亡

撰文：彭焯煒
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反修例風波運動持續半年，特首林鄭月娥上月底宣布，成立獨立檢討委員會檢視運動成因，找出當中的社會、經濟及政治問題。立法會前主席曾鈺成認為，即使政府宣布成立獨立調查委員會，亦無助在短期內止暴制亂，但強調有必要成立，集中調查7.21、8.31及新屋嶺等爭議性事件。
曾鈺成在理工大學衝突第二晚（11月18日）曾到場斡旋，成功勸服76名留守者和平撤離。他透露，有警方高層事前勸他不要去，擔心他會成為示威者的人質，屆時警方逼不得已要派出飛虎隊攻入校園，或會造成人命傷亡。
（資料圖片 / 高仲明攝）
曾鈺成接受有線新聞專訪時表示，政府成立獨立檢討委員會並不足夠，尤其不能取代對個別有爭議事件的獨立調查，認為有必要成立獨立調查委員會，集中調查7.21、8.31及新屋嶺等爭議性事件。
反修例風波至今已拘捕超過6000人，曾鈺成上月接受法國媒體訪問時，曾建議政府考慮特赦示威者，他接受有線新聞專訪時，重申不應釋放所有示威者，但認為當所有法律程序完成後，特首有權特赦。他又建議，政府應劃定時間界綫，考慮特赦示威者，「例如特赦今日前犯罪的人，但今日後再犯的就不能獲特赦」。但曾鈺成強調，政府只應特赦罪行較輕的人，一些所犯罪行較重，例如傷人、縱火等，就不能獲特赦。
曾鈺成聯同多名不同政見的社會賢達到理大與示威者對話，最後成功勸服近百人和平離開，避免流血衝突。（資料圖片 / 梁鵬威攝）