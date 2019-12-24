曾鈺成：警高層曾勸勿入理大淪人質　憂飛虎隊強攻救人釀傷亡

反修例風波運動持續半年，特首林鄭月娥上月底宣布，成立獨立檢討委員會檢視運動成因，找出當中的社會、經濟及政治問題。立法會前主席曾鈺成認為，即使政府宣布成立獨立調查委員會，亦無助在短期內止暴制亂，但強調有必要成立，集中調查7.21、8.31及新屋嶺等爭議性事件。

曾鈺成在理工大學衝突第二晚（11月18日）曾到場斡旋，成功勸服76名留守者和平撤離。他透露，有警方高層事前勸他不要去，擔心他會成為示威者的人質，屆時警方逼不得已要派出飛虎隊攻入校園，或會造成人命傷亡。