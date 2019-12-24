學界辯論賽題涉警暴港獨　被指要求學校退出　教育局：提供意見

香港學界辯論聯會日前舉辦「第一屆全港中學學界辯論比賽」，辯題包括「政治歌曲出現對政治抗爭運動利多於弊」、「重組警隊對香港發展利大於弊」等，被教聯會質疑辯論比賽將校園政治化。 《香港01》接獲自稱教育局職員投訴，他稱教育局認為辯論聯會的辯題敏感，當局聯絡參賽學校，要求他們重新考慮是否參賽。教育局發言人回應查詢時，迴避有否派員聯絡學校，只稱教育局人員一直按個別學校的情況及需要，透過日常接觸提供專業意見。

香港學界辯論聯會今年11月展開「第一屆全港中學學界辯論比賽」，料明年8月會舉行決賽。（香港學界辯論聯會圖片）

香港學界辯論聯會籌委會成員楊展匡日前接受訪問，他解釋，舉辦比賽是希望由具備辯論經驗的人士提供平台，讓中學生在現今社會氣氛下，平衡不同理據，多角度思考後就不同議題暢所欲言，訓練思辯能力，學習換位思考及同理心。

《香港01》接獲一名自稱教育局職員投訴，他透露，教育局認為聯會的辯題敏感，所以派員聯絡參賽學校，要求他們重新考慮是否參賽；若然參賽，則會建議學校跟進參賽學生的情況。

學界辯論聯會回覆查詢時指，至今有四校退出賽事，透露他們拒絕的理由是「撞考試時間」、活動不太合適，或是擔心在社會情況下，影響學生安全。

目前全港中學學界辯論比賽已完成部分賽事，當中屬政治題的「重組警隊利多於弊」辯題，反方以2：1獲勝。（資料圖片／李澤彤攝）

《香港01》就事件向教育局查證，局方未有否認曾派員聯絡學校，只稱教育局人員一直按個別學校的情況及需要，透過日常接觸提供專業意見。

教育局又指，優質的課外活動有助培養學生的品德和態度，建立正確的價值觀，促進他們的個人發展，並讓他們從中獲得豐富的學習經歷。然而，若學校發現任何課外活動對學生的成長或學習會帶來不良影響，便不應參與以保障學生的福祉；若在參加的過程中才發現有關活動會帶來不良影響，亦應考慮退出，並向學生解釋有關原因。

葉建源批評，若因為辯題具備爭議性而迴避比賽、甚或不參加，學生便失去從正反不同角度認識所涉及的議題，不利教育。（資料圖片）

教育界立法會議員、教協副會長葉建源認為，辯論比賽必定涉及具爭議性的議題，「否則都無必要辯論」；而比賽所涉及的辯題已不會傾斜往任何一方，否則會造成不公。

葉建源批評，若因為辯題具備爭議性而迴避比賽、甚或不參加，學生便失去從正反不同角度認識所涉及的議題，不利教育。他又指，暫時未接獲學校反映遭施壓的情況，惟他認為學校一般明白箇中道理，懂得如何處理。

反修例風波持續數月，中學生曾多次組成人鏈表達訴求。圖為10月25日，學生人鏈抗議學體會限制泳賽採訪。（資料圖片 / 李澤彤攝）

今屆比賽辯題庫共145條題目中，與政治相關的共有32題，而經濟及民生類題目佔最多達60條，即四成；而國際議題有26條、教育佔15條、道德倫理佔12條。

目前全港中學學界辯論比賽已完成部分賽事，當中屬政治題的「重組警隊利多於弊」辯題，反方以2：1獲勝；道德倫理題的「中學教師在教學時不應表達政治立場」三場比賽中，正方勝兩場、反方勝一場。