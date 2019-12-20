中學辯論賽辯題涉「重組警隊」、「合法性行為」　教聯會促抽起

學界辯論比賽每年都有不少學校參與，以往較多學校參與的包括全港校際辯論比賽及聯校中文辯論比賽。而今年香港學界辯論聯會就舉辦「第一屆全港中學學界辯論比賽」，有逾120間中學參與，包括多間名校，如協恩中學、皇仁書院及拔萃男書院等。 今屆全港中學學界辯論比賽現時於初賽階段，辯題庫中不少辯題與反修例風波有關，包括「政治歌曲出現對政治抗爭運動利多於弊」、「重組警隊對香港發展利大於弊」及「香港人應爭取香港獨立」等。教聯會今日（20日）發表聲明，對比賽深表遺憾，批評企圖通過辯論比賽將校園政治化，並促請主辦單位立即抽起上述議題。學界辯論聯會回應指，辯題庫中經濟題目佔四成，辯題亦由超過十年經驗的人士把關，再由參賽隊伍投票選出，呼籲各界放下成見。

香港學界辯論聯會今年11月展開「第一屆全港中學學界辯論比賽」，料明年8月會舉行決賽。（香港學界辯論聯會圖片）

香港學界辯論聯會網頁中指，聯會由一眾前辯員共同創立，認為辯論教育重要性為捍衛言論自由，以及提升學生批判思維能力。由前政務司司長陳方安生及立法會議員余若薇等創辦的「公民實踐培育基金」支持下，在今年11月展開「第一屆全港中學學界辯論比賽」，料明年8月會舉行決賽。

翻查其網頁的辯題庫可見，不少辯題與時政有關，如「《願榮光歸香港》或《海闊天空》更適合成為香港民主自由的代表之歌」、「港府應成立獨立調查委員會調查6.12至今由『反送中』引起的社會事件」、「香港應發展黃色經濟圈」等。其網頁中指，每隊參賽學校需在報名時遞交2條辯題，而聯會亦會提出辯題組成辯題庫，比賽的辯題會由參賽學校投票選出。

+ 4 + 3 + 2

教聯會今日的聲明中批評，比賽中有辯題不符合社會道德觀念，絕不適合作為辯題，而具政治爭議的題目則是企圖通過辯論比賽將校園政治化。

聲明指：辯論題目的設置中企圖向學生傳遞錯誤的價值觀，例如「中學不應阻止師生戀」、「中學生發生合法性行為不應被視為錯誤」等辯題，並不符合社會道德觀念，絕不適合作為辯題；辯題庫更有一些具政治爭議的題目，例如「香港人應爭取香港獨立」、「重組警隊對香港發展利大於弊」及「《願榮光歸香港》《海闊天空》更適合成為香港民主自由的代表之歌」等題目，企圖通過辯論比賽將校園政治化的目的，昭然若揭。

教聯會認為，當前社會仍然動盪，校園依然面對內外的政治衝擊，教師仍然竭盡全力地守護學生。在此情況下，學界的活動理應從學生身心健康成長的角度出發，該比賽辯題與教育界背道而馳。另外，今日《大公報》以「縱暴派辦學界賽 假辯論真洗腦」為題報道該比賽。

教聯會主席曾表態支持修訂《逃犯條例》

今次出聲明批評辯論比賽將校園政治化的教聯會，主席黃錦良曾於今年5月出聲明，認為教育界完全應該支持修訂《逃犯條例》，並指「現時反對派提出各式各樣理由」，認為該些說法「很難站得住腳」。

「第一屆全港中學學界辯論比賽」獲「公民實踐培育基金」贊助。（香港學界辯論聯會圖片）

學界辯論聯會回應：籲各界放下成見

香港學界辯論聯會今日傍晚回應指，比賽的辯題全部由各參賽學校及該會提供，現時辯題庫共有145條辯題，以經濟範疇辯題約40%佔多數，其他範疇包括政治、國際議題、教育等的辯題數量則相約。辯題亦由有超過十年辯論相關經驗人士把關，而當日對賽辯題亦會經由參賽隊伍投票選出。該會希望各界能放下成見，了解辯論箇中目的及意義。

葉建源：「非正式比賽題目都攞嚟講係小題大做」

立法會教育界議員、教協副會長葉建源認為，辯論一定要有爭議性題目，比賽辯題經常牽涉社會政策及政治議題等，雙方才有機會發揮，「唔講得政治都無咩好辯論」。他指，現時教聯會所舉的辯題是來自辯題庫，仍未成為正式比賽辯題，直言「咁都拎出嚟係小題大做」。葉又稱，辯題題目有參差是很正常。