學界辯論被指洗腦四校退賽 主辦：題目中立　教局：倘不良應退

香港學界辯論聯會舉辦的「第一屆全港中學學界辯論比賽」，遭教聯會質疑以辯論比賽將校園政治化及有「洗腦」之嫌，促主辦單位抽起「政治歌曲出現對政治抗爭運動利多於弊」、「重組警隊對香港發展利大於弊」等議題。 學界辯論聯會強調，辯題由資深辯論人士由學校提供的辯題中篩選及修訂所得，確保中立及有討論空間；聯會透露，消息傳出後已有4間學校表明退賽，亦接獲多校查詢，重申聯會旨在訓練學生在現今社會下有獨立思考及批判思維，不存在洗腦，如「重組警隊利多於弊」的辯題由反方以2:1獲勝。 教育局回覆稱，若學校發現任何課外活動對學生的成長或學習會帶來不良影響，應勸學生不要參加或較早階段退出，惟沒有回應何謂「不良」，亦無說明辯論比賽是否帶不良影響。

香港學界辯論聯會籌委會成員之一楊展匡。（鄧穎琳攝）

舉辦「全港中學學界辯論比賽」的香港學界辯論聯會，籌委會成員之一楊展匡表示，成立聯會辦比賽是希望由具備辯論經驗的人士提供平台，讓中學生在現今社會氣氛下，平衡不同理據，多角度思考後就不同議題暢所欲言，訓練思辯能力，學習換位思考及同理心。

有報道指學界辯論聯會與「公民實踐培育基金」相關，聯會籌委解釋，有關基金在聯會今年9月成立初期最快作出回應，負責提供場地支援，但澄清有關基金只負責支付比賽場租，沒提供任何其他資金支援，更沒參與或干涉任何行政或參與選題。而聯會由有辯論背景的大學生、商會及教育界人士組成，所有人（不論是籌委、工作人員或評判）均屬義務性質，只希望以辯論經驗貢獻社會，連參賽學校遞交的報名費亦是用作獎項等雜項費用。

「第一屆全港中學學界辯論比賽」獲「公民實踐培育基金」贊助。（香港學界辯論聯會圖片）

對於有辯題被批評含政治成份，籌委澄清均屬參賽學校提供，且正反均有討論空間。楊展匡解釋，121間參賽學校在報名時均需提供辯題，經電腦除去校名後，再由逾十年辯論經驗人士把關，篩走內容重複、言意不清的辯題，現時辯題庫中95%題目屬學校直接提交的題目。至於餘下5%，是籌委閱覽提交辯題時，認為值得保留及討論，但用字需修改，以確保辯題中立及有辯論空間。楊解釋，聯會只在確保辯題有討論空間，絕非「一面倒」或含暗示性質，而議題亦要與中學生息息相關、香港社會正發生的熱門議題或國際關注議題。

辯題庫共145條題目中，與政治相關的共有32題（佔約22%），而經濟及民生類題目佔最多達60條，即四成；而國際議題有26條、教育佔15條、道德倫理佔12條。

+ 4 + 3 + 2

每場比賽前，籌委會在辯題庫中選出題目，再由同一回合的參賽學校以「一校一票」形式選出該會合的最終辯題，正反方則按指定日子及時間的香港天文台紀錄的溫度單雙數決定，以保持公平；而評判均需有至少3年的辯論經驗，以專業、中立地單就比賽内容及技巧作評分。籌委透露，原定邀請知名學者、泛民議員及建制中有辯論背景的人士擔任評判，如立法會議員鄺俊宇、青年事務委員會主席劉鳴煒等。

目前全港中學學界辯論比賽已完成部份賽事，賽果亦非「一面倒」或「洗腦」，當中屬政治題的「重組警隊利多於弊」辯題，反方以2：1獲勝；而道德倫理題的「中學教師在教學時不應表達政治立場」3場比賽中，正方勝兩場、反方勝一場。

「重組警隊對香港發展利大於弊」，可分成兩個層面探討。第一，警隊有沒有問題？第二，假設警隊出現了問題，是否有「重組」必要，而「重組」又是否最佳做法？支持重組的一方，可援引近日社會上對警隊的不滿，例如：各種民調，甚至國際社會的批評等，而重組警隊正可以回應社會訴求，改善警民關係。但反對「重組」的一方，也可以質疑「重組」是否最適合做法，會否帶來反效果，為社會帶來不必要的混亂，例如：管治真空，重組細節等。 進一步而言，反方也可以參考國際上，不同國家處理警隊問題的做法，例如：北愛爾蘭的警隊改革經驗，格魯吉亞的警隊重組方法，因而作出比較。辯題的討論價值是鼓勵學生理性思考眼下香港間題的可行出路，而思考方法不單局限於現時香港視野，更應該借古鑑今，參考外國做法，討論不同做法的利弊。 香港學界辯論聯會對「重組警隊對香港發展利大於弊」辯題的分析

另一名辯論聯會籌委陳先生透露，參與全港中學學界辯論比賽的121間學校中，有4間在傳媒報道批評後申請退賽，原因包括「考試撞期」或校內溝通未有共識等；亦有不少學校希望把比賽延期，憂心會出現退賽潮。

他直言，自反修例運動以來，學界（包括辯論界）因考慮交通及安全而將大多比賽押後或取消，憂心今次「被盯上」後，會令辯論比賽進一步被打壓。聯會考慮學生安全及與提供場地的合作單位商討後，決定不更改題目下繼續比賽，未來亦會維持現時篩選辯題的機制，希望公開選題機制及聯會背景後，各界可放下成見。

香港學界辯論聯會今年11月展開「第一屆全港中學學界辯論比賽」，料明年8月會舉行決賽。（香港學界辯論聯會圖片）

為保參賽師生安全，聯會將未來比賽中加設保安要求，參賽學校須提早遞交出席學生和觀賽學生的名單，以確保進場者身份。

教育局：若學校發現課外活動對學生有不良影響應退出

教育局發言人則回覆，優質課外活動有助培養學生的品德和態度，建立正確價值觀、促進個人發展，但若學校發現任何課外活動對學生的成長或學習會帶來不良影響，應以保障學生福祉為首要考慮，勸喻學生不要參加，如較早階段參加則應退出，並向學生解釋。

「全港中學學界辯論比賽」辯題庫中部分題目

1.政治歌曲出現對政治抗爭運動利多於弊

2.設立獨立調查委員會有助香港走出眼前困局

3.林鄭月娥女士應辭去特首職務

4.《願榮光歸香港》比《海闊天空》更適合成為香港民主自由的代表之歌

5.重組警隊對香港發展利大於弊

6.港府應以發展經濟改善民生作為解決當前香港困局的主要方針

7.中學教師在教學時不應表達政治立場

8.香港人應爭取香港獨立

9.一國兩制是2047年香港的最好出路

10.港府應成立獨立調查委員會調查6.12至今由「反送中」引起的社會事件

11.香港應精簡警隊規模

12.解散警隊利多於弊

13.重啟政改是港府重拾管治威信的第一步

14.為促進香港民主發展，五大訴求不應堅持缺一不可