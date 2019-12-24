上月世界盃外圍賽港球迷兩度噓國歌　國際足協罰香港足總24萬港元

香港足球代表隊於上月出戰世界盃外圍賽，分別主場對巴林及柬埔寨，期間有球迷在賽前向國歌發出噓聲，並高叫反修例口號。國際足協因而再向香港足總罰款3萬瑞士法郎，即約23.8萬港元。

香港足總累計三度因球迷在世界盃外圍賽噓國歌而被罰款，足總董事陳志康表示，若未來再次被罰，罰款金額將不斷提高，最嚴重甚至可被罰閉門作賽。