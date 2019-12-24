上月世界盃外圍賽港球迷兩度噓國歌　國際足協罰香港足總24萬港元

撰文：侯彩琳
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香港足球代表隊於上月出戰世界盃外圍賽，分別主場對巴林及柬埔寨，期間有球迷在賽前向國歌發出噓聲，並高叫反修例口號。國際足協因而再向香港足總罰款3萬瑞士法郎，即約23.8萬港元。
香港足總累計三度因球迷在世界盃外圍賽噓國歌而被罰款，足總董事陳志康表示，若未來再次被罰，罰款金額將不斷提高，最嚴重甚至可被罰閉門作賽。
上月香港隊對巴林期間，有球迷伸出五指，示意五大訴求。（資料圖片 / 羅君豪攝）
國際足協：違反比賽秩序 傳遞不當信息
香港足球代表隊分別上月14日及19日於香港大球場，主場對巴林及柬埔寨，期間再有香港球迷噓國歌，展示要求「五大訴求 缺一不可」手勢，甚至有指舉中指。
國際足協紀律委員會指出，香港球迷於該兩場比賽中噓國歌，違反比賽秩序與安全規則，並傳遞不當信息，決定向香港足總罰款3萬瑞士法郎，折合約23.8萬港元。
足總董事：最嚴重會被罰閉門作賽
港隊9月10日在世界盃亞洲區外圍賽主場對伊朗期間，已有球迷噓國歌。國際足協10月向香港足總罰款1.5萬瑞士法郎，折合即約12萬港元。
對於再度被國際足協罰款，足總董事陳志康表示，不反對球迷表達訴求，但希望愛護港隊的人能為港隊考慮，亦指若未來再次被罰，罰款金額將不斷提高，最嚴重甚至可被罰閉門作賽，相信沒有人想見到這種情況。