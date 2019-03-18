【國歌法】政制局指港人若海外噓國歌不違法　返港後播片則屬違法

立法會《國歌條例草案》委員會今天召開第四次會議，議員再就原則性問題質問政制及內地事務局。熱血公民立法會議員鄭松泰問到，若中國隊打入三年後的卡塔爾世界盃，有港人到卡塔爾觀看中國隊的世界盃球賽時，在看台上侮辱國歌，會否違反《國歌法》。 政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光回應表示，香港行使普通法，該名港人在海外的行為不會違法。不過倘若港人回港後，把其侮辱國歌的片段公開發布，則屬干犯侮辱國歌的行為。

被問到港人到卡塔爾觀看中國隊的世界盃球賽時，在看台上侮辱國歌，會否違反《國歌法》？政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光回應表示，香港行使普通法，該名港人在海外的行為不會違法。(盧翊銘攝)

會議今天早上八時許舉行，民主黨許智峯因不滿主席廖長江為提交書面回覆設限，被逐出會議廳，其後稱右手手肘受傷，就事件報警，救護員到場為他治理後送院。

會議其後繼續進行，鄭松泰指若中國隊打入三年後的卡塔爾世界盃，該港人到卡塔爾觀看中國隊的世界盃球賽時，在看台上侮辱國歌，會否違反《國歌法》。

鄧忍光指，香港行使普通法，該名港人在海外的行為不會違法。不過倘若港人回港後，把其侮辱國歌的片段公開發布，則屬干犯侮辱國歌的行為。至於若香港電視台直播球賽片段，其間拍到該名港人侮辱國歌，電視台是否需負上刑責？鄧忍光指若無意圖侮辱國歌，不會違法。

政府書面回覆議員提問，其中提到中國內地自《國歌法》實施後，對兩名違法人士作出行政拘留的處罰。公民黨黨魁楊岳橋提到，若政府修訂《逃犯條例》，有港人在內地做出兩名內地違法人士的行為，港人其後回港，會否被引渡回中國內地。

公民黨黨魁楊岳橋提到，若政府修訂《逃犯條例》，有港人在內地做出兩名內地違法人士的行為，港人其後回港，會否被引渡回中國內地。(盧翊銘攝)

鄧忍光則稱，若要引渡該名港人，首先要把《國歌法》納入《逃犯條例》，又指兩宗內地案例資料有限，難作評論。