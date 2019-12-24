【聖誕節】尖沙咀人頭湧湧一家三口提早回家　學生願平安夜可放鬆

今日（24日）是平安夜，惟反修例風波尚未平息，今日繼續有網民於各區發起示威行動。記者今日下午到尖沙咀一帶觀察，街道上人頭湧湧，節日氣氛濃厚。有一家三口表示，因擔心今晚會有衝突發生，會提早離開尖沙咀，回到家附近的餐廳吃聖誕大餐；有學生就準備搭船到中環看燈飾，直言今年聖誕氣氛較往年差，希望今晚平安夜可放鬆，但聖誕願望仍離不開政局，希望政府可以有所交代。

有人於尖沙咀一帶進行街頭表演，亦有小販售賣應節飾品。（黃詠榆攝）

記者下午4時許到尖沙咀一帶觀察，海港城外人頭湧湧，不少人爭相和聖誕裝飾合照。附近更有大量攤檔售賣應節飾品、氣球等，亦有人街頭表演，節日氣氛濃厚。

彭太（右）表示，聖誕願望是女兒身體健康，香港社會恢復平靜。（黃詠榆攝） 彭生彭太：希望女兒健康 社會恢復平靜 彭先生和彭太攜兩歲多的女兒來尖沙咀慶祝聖誕，料於傍晚6時便離開，一家人晚上會吃日式放題慶祝。彭太指，得知有網民於尖沙咀發起活動，擔心引發警民衝突，「喺媒體上見到好多暴力畫面，兩邊（警察、示威者）都有」，故會提早回家，於附近吃飯，並指友人有私家車，不擔心交通問題。 她又言，聖誕願望是女兒身體健康，香港社會恢復平靜。她自言今年聖誕購物慾減低，「放假都喺屋企冇出街，呢兩個月慳咗好多錢」，留意到今年聖誕不少護膚品店加推大量優惠「吸客」，「比往年多好多嘢送。」

中四女學生董同學（右）指，聖誕願望是「光復香港」。（黃詠榆攝）

中四學生：願平安夜放鬆一下

除了一家大小，亦有友人結伴慶祝。中四女學生董同學、歐同學打算先逛街，再坐船到中環看燈飾，「夜晚睇先靚呀嘛」。

頭戴小鹿頭箍的董同學表示，自己並非身穿黑衣，自言穿得很有「節慶感」，不擔心今晚會有混亂。她的聖誕願望是「光復香港」，希望政府回應市民訴求 ，「就成個（反修例）風波有一個交待」。惟與往年比較，她認為受社會事件影響，普遍人的聖誕氣氛、購物意欲明顯降低，「自己都冇咩心情」，但她指今日趁平安夜，希望放鬆一下。

有人於尖沙咀一帶進行街頭表演，亦有小販售賣應節飾品。（黃詠榆攝）

不願意上鏡的情侶王先生和李小姐，這次共渡的第一個聖誕節，惟二人皆需上夜班，故把握時間，於下午慶祝。王先生笑言，聖誕願望是以後每年都和女朋友一起渡過。對於今晚情況，王擔心大量警力布防會引發警民衝突，若示威者只是「行街」不會有太大影響。