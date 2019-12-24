49歲男子染腸病毒71型併發腦膜炎　潛伏期內曾到埃及

衞生署衞生防護中心今日（24日）公布，一名49歲男子腸感染病毒71型，他自12月10日起出現發燒、頭痛和出疹，翌日到瑪嘉烈醫院急症室求醫，被臨床診斷為腦膜炎，現時已出院並情況穩定。病人在潛伏期內曾到埃及。其家居接觸者未有出現病徵。 中心發言人表示，10至12月可能會出現較小型腸病毒71型感染高峰期，呼籲市民和院舍時刻注意手部、個人和環境衞生。

該名49歲病人過往健康良好，他自12月10日起出現發燒、頭痛和出疹，翌日到瑪嘉烈醫院急症室求醫，同日入院接受治療。病人經治療後於21日出院，現時情況穩定。病人的糞便樣本經化驗後，證實對腸病毒71型呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎。初步調查顯示，病人在11月30日至12月10日曾到埃及。其家居接觸者未有出現病徵。衞生防護中心正繼續調查。

衞生防護中心發言人表示，腸病毒71型是引致手足口病的病原體之一。有關感染是透過人與人之間，直接接觸病者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱以及糞便而傳播。發言人又說，手足口病和腸病毒71型感染的高峰期一般為5至7月，而10至12月亦可能會出現較小型高峰期。由於幼童易受感染，故家長應多加留意子女健康。學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案。中心呼籲市民保持空氣流通，保持雙手清潔，打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，以保持良好的個人及環境衞生。