孩子染腸病毒當放大假　自私台媽帶囡囡遊宜蘭　狂Po遊記嚇怕網民

小朋友若患上腸病毒，一般需在家隔離至少7日，以免傳染他人。不過最近有台灣媽媽在facebook群組「爆怨公社」發文，指責友人當女兒染腸病毒是放大假，未見女兒有生病的樣子，遂一家三口到宜蘭遊玩。樓主狠批友人沒有道德和危機意識，網民亦直呼難以想像有如此自私的媽媽，慨嘆現在的人都是「沒生病的都被嚇到不敢出門，生病的一直到處跑」。

該台媽在facebook不斷分享其一家三口在宜蘭的行程。（fb「爆怨公社」圖片）

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樓主在文中上傳友人facebook的帖文截圖，該台媽得知女兒感染腸病毒後，竟直言「連放7天假，完全就是想出去玩啊，一點也沒有生病的樣子」，又指孩子沒有發燒便不能安靜，但她卻很想「靜一靜」。

台媽其後不斷記錄一家人的宜蘭旅程，不但到訪了北關海潮公園、雪山隧道和礁溪溫泉等人潮如鯽的景點，更曾乘坐纜車。其間，該台媽甚至不知女兒有否發燒，在帖文寫道：「天氣跟棠（女兒）的體溫一樣高，害我不知道是在發燒還是太熱。」她亦曾估計女兒體溫高於38度，但當日最後卻因「找不到好吃的」中止礁溪行程。

衛生防護中心資料顯示，腸病毒主為感染者為幼童，病徵一般與手足口病相同。（資料圖片）

同為母親的樓主批評該台媽欠缺危機意識和道德，又指自己出門因此變得「像個神經病」，要時刻注意小朋友身邊有沒有人生病，怕小孩被傳染；不禁慨嘆「為什麼自己要像個神經病一樣，而真正生病的人卻像沒事發生一樣」。

網民紛紛鬧爆該自私媽媽：↓↓↓

帖文引來關注，網民一面倒地狠批該台媽自私，不顧女兒有否不適，或者其他人會否被傳染，四處帶着「行走生化武器」。有人強調停課7天是要自主隔離，絕非放假讓家人帶同出外遊玩，說「難怪腸病毒疫情一直擴散，就是有這種自己爽不怕別人死的媽媽」。

（fb群組「爆怨公社」）