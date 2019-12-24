首家入口商非法進口「四電一腦」電器廢物被定罪　被判罰1.5萬元

環保署今日（24日）表示，在葵涌貨櫃碼頭成功堵截從巴拿馬非法進口受管制電器廢物，涉案入口商Fourgood Overseas（HK）Co., Limited今日在粉嶺裁判法院被裁定違反《廢物處置條例》，被判罰款1.5萬元，成為「四電一腦」電器廢物進出口管制自去年12月31日實施以來，首家被環保署成功檢控的入口商。

環境保護署今年四月在香港海關協助下，在葵涌貨櫃碼頭截獲屬「四電一腦」電器廢物的廢電腦。（政府新聞處）

環保署發言人表示，今年4月署方在香港海關協助下，於葵涌貨櫃碼頭抽查一個報稱載有電腦產品的貨櫃，查驗後證實載有約700部廢電腦，屬受管制的電器廢物，市值約10萬元。環保署已即時將截獲的廢物退回來源地，並就有關退運通知當地執法機構，及按《廢物處置條例》檢控犯案的入口商。

發言人強調，根據《廢物處置條例》，任何人進出口受管制電器廢物（即被棄置的「四電一腦」包括空調機、雪櫃、洗衣機、電視機、電腦、打印機、掃描器及顯示器），必須事先領有環保署署長發出的許可證，否則即屬違法。

為防止本港成為進口廢物的棄置地或非法進出口廢物的集散地，環保署表示，會嚴厲執法，並與香港海關緊密交流情報及協作，加強堵截以不同途徑非法進入香港的各類廢物。在「四電一腦」電器廢物進出口管制實施前，環保署已舉辦簡介會，致函相關業界人士及派員造訪相關回收行業經營者，向業界講解有關進出口管制的措施，提醒他們新的管制要求，確保其運作須符合相關法例的規定。

發言人提醒，從事電器廢物回收的進出口商，切勿非法進口（包括進口香港或經香港轉運）或出口「四電一腦」電器廢物，初犯者一經定罪，最高可被判處罰款20萬元及監禁6個月；其後再被定罪，可被判處罰款50萬元及監禁2年。