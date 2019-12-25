【聖誕節】平安夜旺角滙豐銀行遭縱火　黑衣人粉碎朗豪坊玻璃門

警方早前以洗黑錢罪拘捕「星火同盟」四名成員，並凍結其滙豐戶口7,000萬元資金。抗爭者陣營近日將矛頭指向滙豐銀行，滙豐早前解釋收到客戶有關處理帳戶餘額的指示後，於今年11月將帳戶關閉，整個過程與警方的拘捕行動無關。 昨晚（24日）多區出現示威衝突，其中有黑衣人聚集旺角一帶，破壞旺角滙豐分行的玻璃門，有人在銀行外噴上「星火之仇」的黑漆字樣，門外一度遭縱火；朗豪坊近亞皆老街的玻璃門亦遭擊毀。

12月24日深夜至25日凌晨，有黑衣人到亞皆老街與彌敦道交界攻擊滙豐銀行分行，玻璃門碎裂，亦有人向分行招牌潑黑漆。有人在門口縱火。（梁鵬威攝）

12月24日深夜至25日凌晨，有黑衣人到亞皆老街與彌敦道交界攻擊滙豐銀行分行，玻璃門碎裂，亦有人向分行招牌潑黑漆。（羅國輝攝）

昨晚近11時，有黑衣人破壞朗豪坊近亞皆老街的部分玻璃門，門內商舖為運動用品店Adidas。隨後11時許，有黑衣人到亞皆老街與彌敦道交界攻擊滙豐銀行分行，玻璃門碎裂，亦有人向分行招牌潑黑漆，門外一度遭縱火。

警方於凌晨發稿指，昨晚約11時，多名蒙面暴徒在旺角彌敦道及亞皆老街交界，用油漆塗鴉一間銀行的外牆，並以大型硬物撞向玻璃外牆，多塊玻璃被擊碎，有暴徒更在銀行縱火。另外，警方又指暴徒衝出彌敦道一帶馬路以雜物堵塞行車線，並在馬路中心放火焚燒雜物，危及他人安全。警方正於旺角一帶採取驅散行動，並警告所有暴徒立即停止違法破壞行為。

昨日較早前，美心集團旗下咖啡店Starbucks於旺角的分店，同遭示威者破壞及噴漆。

12月24日深夜至25日凌晨，有黑衣人到亞皆老街與彌敦道交界攻擊滙豐銀行分行，玻璃門碎裂，亦有人向分行招牌潑黑漆。有人在門口縱火。（羅國輝攝）

滙豐銀行早前發聲明解釋，針對近日有關個別戶口的討論，滙豐希望大家明白，關閉任何銀行戶口，從來不是一個輕率的決定。滙豐重申，於2019年11月關閉相關戶口的決定，與近日香港的情況並沒有任何關係，在銀行的日常運作中，每當發現戶口的交易活動與開戶時所陳述的用途不相符時，銀行會盡力協助客戶提供所需資料。

滙豐強調，過去幾個月一直與相關客戶保持聯繫，以便對方盡快提供所需資料。然而，由於該戶口未能符合相關要求，因此作出關閉戶口的決定。