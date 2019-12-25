【聖誕節】網民發起到商場示威　防暴警提早到場戒備

反修例風波持續超過半年，繼昨日（24日）平安夜爆發大型警民衝突後，有網民於今日（25日）聖誕節再於各區商場發起「和你shop」示威行動。 多個商場被點名為示威目標，當中於九龍區，在日前曾爆發衝突的海港城及朗豪坊，警方早於下午時份安排防暴警員在商場外戒備，並截查多名市民；港島時代廣場及尖沙咀海港城外，都有防暴警員一早戒備，在海港城外的防暴警更進入商場，截查可疑人士，並拘捕數人。

12.25，防暴警在海港城內巡邏。（羅國輝攝）

網民於今日（25日）再發起「和你Shop」行動，當中包括於平安夜曾發生衝突的尖沙嘴海港城、旺角朗豪坊及銅鑼灣時代廣場。行動原定於下午4時舉行，於朗豪坊砵蘭街的出入口有數十名防暴警察戒備，而商場地下的走火通道同樣有便衣警員在場。根據商場保安所指，他們並無報警，亦曾阻止便衣警員進入商場範圍。

朗豪坊外施放胡椒噴劑

於下午約4時多，於朗豪坊內聚集的示威者在商場內Starbucks貼標語及遮蓋閉路電視，之後轉到商場外繼續行動。於商場外戒備的防暴警察與聚集的市民爆發衝突，突然施放胡椒噴劑及制服一名男子，有市民受傷，需要由急救員治理。其後防暴警察亦於朗豪坊一帶截查多人，並拉起封鎖線。

防暴警入海港城截​查十多人

至於在尖沙嘴海港城，下午時份商場內未見有示威者聚集，到下午約5時多，一批防暴警疑主動進入商場內執勤，並截查十多人，部份有戴上黑色口罩。銅鑼灣時代廣場雖有示威者聚集，他們在商場內叫口號及靜坐，防暴警下午2時許便在場外戒備。

於周二平安夜（24日）同樣有網民發起「和你Shop」，當日下午時份於尖沙嘴一帶，警方早已部署大量警力，及至晚上發生衝突，防暴警察入內，並施放胡椒噴劑及制服多人。