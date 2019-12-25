【聖誕節】防暴警朗豪坊外射催淚彈驅散　小食店食物受污全倒掉

反修例示威衝突逾半年未平息，今日（25日）再有示威者於各區商場發起「和你Shop」行動，由下午4時開始，朗豪坊及海港城均有防暴警員在商場內外戒備。 於下午約6時半，警方於朗豪坊外砵蘭街發射多枚催淚彈驅散示威者，旁邊一間小食店被波及，中年店員在無準備下，感到嚴重不適，由義務救護員協助，但需要棄置全部食物。該小食店於月前的示威衝突期間，同樣曾被催淚彈波及，亦要倒掉全部食物。

12月25日，晚上6點多，警方在朗豪坊外發射催淚彈，對面的小食店被波及。（鄭子峰攝）

警稱有人衝擊防線才發射催淚彈

網民於朗豪坊、海港城及時代廣場等多個商場發起「和你Shop」行動，當中於旺角朗豪坊，在下午約4時多，有防暴警員在商場外施發胡椒噴劑及制服在場人士。於下午約6時半，防暴警員於撤離期間，突然在朗豪坊外、上海街一帶舉起黑旗，並發射多枚催淚彈，並同時制服數人。警方其後開咪聲稱，有人衝擊警方防線，並佔據朗豪坊外亞皆老街位置。

12月25日，晚上6點多，警方在朗豪坊外發射催淚彈，有小食店被波及，店員感到不適。（鄭子峰攝）

於朗豪坊對出，砵蘭街小食店遭催淚彈波及，無防護裝備的店員感到不適，急急以毛巾蓋面，並由急救員協助治理。當時小食店的店放置大量食物，未有任何掩蓋。

朗豪坊一帶於過去多個月均多次爆發警民衝突，該小食店於上月初的衝突中，亦曾經遭催淚彈波及，當時有現場人士提供防毒面罩給店員，店員即時棄掉部份受污染的食物。