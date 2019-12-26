【居屋2019】房委會明天發批准信至3000名白居二成功申請者　

香港房屋委員會表示，已完成申請者的詳細資格審核，並將於明日（27日）向3 000名成功申請者發出批准信及確認書。批准信持有人可在批准信發出日期起計4個星期內，向房委會及／或房協分別遞交確認書以申領購買資格證明書，以便在居屋第二市場，或住宅發售計劃第二市場購買尚未繳付補價的單位。購買資格證明書有效期為12個月，有效期屆滿後，不會獲得續期。

房委會在今年8月15日為「白居二」攪珠，房委會今天指，已完成申請者的詳細資格審核，並將於明日向3 000名成功申請者（2 700個家庭申請者及300個一人申請者）發出批准信及確認書。



房委會發言人表示，每名成功獲得配額的申請者將獲發一封批准信及兩封確認書，這兩封確認書分別適用於房委會居屋第二市場的單位及香港房屋協會住宅發售計劃第二市場的單位。批准信持有人可在批准信發出日期起計4個星期內，向房委會及／或房協分別遞交確認書以申領購買資格證明書，以便在居屋第二市場，或住宅發售計劃第二市場購買尚未繳付補價的單位。每張證明書收費港幣770元。



發言人續稱，購買資格證明書有效期為12個月，有效期屆滿後，不會獲得續期。購買資格證明書的持有人在簽署臨時買賣合約後，須向房委會或房協申請提名信，以完成交易。申請者及名列申請表的家庭成員由遞交申請直至簽訂臨時買賣合約當日仍須符合「白居二2019」的申請資格。成功獲得配額的申請書名單於明日上載於房委會或房屋署網頁。