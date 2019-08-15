【居屋2019】白居二攪珠出爐　單身人士中頭籤都未必「中獎」

房委會今日（15日）除了為居屋進行「大抽獎」外，亦為共3,000個名額的「白居二」攪珠。房委會表示，今次共收表13.4萬份，即超額認購43.6倍。 《香港01》計算後，家庭申請者抽中首4個號碼才能「穩中」；至於單身者，即使抽中首個號碼98號亦未必「中獎」，只得37%機會。

大批市民到場觀看攪珠儀式。(張浩維攝)

根據白居二攪珠結果，首十個號碼分別為98、06、60、29、57、33、65、63、28及90。

申請人可參考由房委會發出的確認書，其編號的最後兩個數字可對應攪珠的號碼。

家庭申請首4個號碼穩中

根據「白居二」的配額分配，由於家庭申請者及單身申請者配額為9:1，即家庭配額有2,700個，一人配額有300個。

若你是家庭申請者，因房委會收到5.45萬份申請，即首4個號碼能「穩中」；若是單身人士，房委會則收表7.95萬份，即使中頭籤，都未必有機會能成功「中獎」，要由電腦再隨機抽籤。

年底發出批准書

房委會預料，將於今年12月向合資格申請者發出批准書，以申請「購買資格證明書」。「購買資格證明書」的有效期為一年，中籤者可在第二市場購買單位。

若中籤者同時抽中居屋，申請人可選擇在11月選樓期時購買居屋，或在12月批准信發出後，申請「購買資格證明書」，以在「白居二」購買第二市場單位。