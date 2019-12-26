【港鐵出軌】機電署初步排除9月紅磡站事故由外物或惡意破壞所致

東鐵線紅磡站9月中發生列車出軌事件，一列由旺角東前往紅磡月台的列車，有三列卡車出軌。事件發生後，有聲音指事故是因為有人故意在路軌上放置異物所致。 機電工程署今日（26日）回覆《香港01》查詢指，初步已排除事故是有外物或惡意破壞所致。

機電工程署署長在東鐵線紅磡列車出軌後見傳媒，承諾會進行全面深入的調查。（資料圖片）

機電工程署：初步已排除事故是由外物或惡意破壞所致

港鐵東鐵線一架列車9月17日駛入紅磡站期間，有三卡車廂出軌導致東鐵線紅磡站至旺角東站服務暫停，當時社會有聲音指是示威者投擲外物有關。事故發生後，港鐵隨後方面翻查相關資料，包括由紅磡站月台至軌道閉路電視，只看到列車進入月台及遠處有三卡車廂出軌，但當時未能判斷是否由外物或惡意破壞所致。當日運輸及房屋局局長陳帆，接受訪問時到場視察後，被問到事故是出於人為破壞還是其他原因，他說根據現時掌握的資料，不會排除任何可能性，不就揣測作評論。

機電工程署今日（26日）回覆記者查詢時指，東鐵線紅磡站列車出軌事件，機電署正進行全面調查，並已聘請本地及海外專家協助，初步已排除事故是由外物或惡意破壞所致。調查工作預計於2020年2月底前完成。

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機電署署長：鐵路設施本身有問題

機電工程署署長薛永恒近日接受傳媒訪問時表示，事故調已經查到尾聲，署方排除事故是外物或惡意破壞所致，而是鐵路設施本身的問題，正審視是否涉及人為疏忽和制度問題，如果發現任何人或機構要承擔責任，會採取紀律和執法行動。署方未來五年，亦會逐條鐵路、全面檢視港鐵目前路軌和訊號系統等的管理和安全制度，加強鐵路安全。

港鐵回應指，調查委員會預計於三至六個月內完成調查及向政府提交調查結果，現時調查工作仍在進行，公司會繼續與相關政府部門保持溝通。