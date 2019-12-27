【區選2019】指投票結束後出現「真空」67分鐘　建制候選人提呈請

繼早前建制派鄭強峰入稟法院，提出選舉呈請後，再有在區議會落敗的參選人提出選舉呈請。民建聯洪志傑於上月的區議會選舉中，於東區錦屏選區以86票之差，不敵公民黨李予信。洪質疑選舉有多項程序不當，包括投票結束後，票站主任要兩名參選人和其代表離開，票站有長達約67分鐘的「真空狀態」。洪於本周二(24日)向高院提出選舉呈請，挑戰該區選舉結果。

公民黨的李予信在錦屏選區當選區議員。(資料圖片)

呈請人為洪志傑，答辯人為李予信及錦屏選舉主任陳尚文。

洪在申請書指，本年11月24日舉行的區議會選舉中，錦屏選區只有洪和李兩名參選人。錦屏選區共有6140張有效選票。洪得3027票，李則獲3113票，他僅以86票落選。

兩候選人的助理均要求入票站

洪認為，因該選區的選舉程序不當，李是非妥為當選。他指出，投票日晚上約10時38分，即投票結束後，票站主任要求兩名參選人的代理人離開，令票站可轉變為點票站。呈請人和其代理人曾要求進入票站，但不果。

李的支持者當時亦作出相類的投訴，並指參選人的代理人看不到票箱。至同晚的11時45分左右，票站主任才准許兩名參選人的各10名代表進入。洪認為，無論是他或李在該67分鐘未能進入票站，是違反相關法例。

洪又指，根據票站主任的紀錄，投票日最後1小時，共有455人在該選區投票。惟根據洪的代理人，只看到少於250人在該小時投票。

指票站主任未有透露選票詳情

此外，票站主任於投票結束後未有向其代理人透露，有多少張未發出、未用和損壞的選票。票站主任亦未有在代理人面前，把上述選票和經劃線的正式選民登記冊文本，分開包裹，並加以密封。

洪認為，票站主任未有作出恰當安排，確保選舉公正、公平和公開。他要求法庭裁定，李並非妥為當選。若裁定李非妥為當選，法庭應頒令進行補選。

案件編號：HCAL3852/2019