【區議會選舉】青衣盛康現544問題票　趙寶琴考慮提呈請

區議會選舉周一（25日）完成點票，不論泛民主派和建制派均指摘選舉不公。議會陣線立法會議員朱凱廸今天（28日）陪同三名候選人見記者，指選舉和點票過程不公，三人表明正積極考慮提出選舉呈請。 其中在青衣盛康罕見地出544張問題票，取得3,417票、以100多票之差落敗的民主派參選人趙寶琴表示，以她觀察發現，逾百張問題票被蓋上多個印章，但最終選舉主任把351票被撥予民建聯梁嘉銘、158張撥予趙寶琴，只有35張被視為廢票，同時她曾提出重新點票，但選舉主任突然確認投票結果。

（左起）李根銘、趙寶琴、羅庭輝見記者，指選舉和點票過程不公。（高仲明攝）

逾百張票摺三摺 有選票蓋上多個印章

趙寶琴在青衣盛康取得3,417票，敗予取得3,531票的梁嘉銘，當天點票情況具爭議，包括罕見地出544張問題票。趙寶琴指，有逾百張有效選票是摺了三摺，不過未有被視為問題票處理。同時，在544張問題票中，她發現逾百張問題票被蓋上多個印章，除了清晰地把蓋在意屬的候選人，在選票不同角落亦有蓋上印章。

等待重點時 選舉主任突確認結果

趙寶琴又表示，完成處理問題票後，趙向選舉主任提出要重新點票，當時約為早上6時許，選舉主任當時無拒絕重點的要求，並指需轉換地方重點，惟在等待重點期間，選舉主任突然確認投票結果。她表明正考慮提出選舉呈請，正諮詢法律意見。

3名候選人在立法會議員朱凱廸陪同下，召開記者會。（高仲明攝）

指對手違規舉橫額 羅庭輝稱市民被指嚇

參選屏山北的民主派羅庭輝以兩票之差不敵建制派楊家安，他指出多個選舉不公的地方，包括建制派候選人在村內違規舉橫額、不少村民沒法收到他的選舉通函。羅庭輝又稱，在投票日早上，有人發現楊家安在禁止拉票區與投票人握手和「攬頭攬頸」，並稱有人在投訴後，有十數人包圍票站主任，羅庭輝稱當時有百人正等待投票，有幾名市民上前圍觀，但被人指嚇。

羅庭輝又稱，在點票過程尾聲時，兩人候選人票數非常接近，有人在票站外大叫若羅庭輝當選，將會「關門落閘」和毆打他，他認為做法影響票站主任裁定問題的決定。

一度不容許監票 李根銘質疑票站主任做法

在八鄉北參選並取得1,833票的李根銘，不敵取得1,848票的鄧鎔耀，他指當天也有很多不公情況，包括有人在選舉結束後才跑進票站但仍可投票、票站主任一度不容候選人監票，又稱在點票結束後，發現票數比投票人數少19票，及後票站主任突然拿出一個公文袋，載有18張白票，但後來發現有5張是問題票，他表示一定要追究到底。