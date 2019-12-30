營運三年　市建局推嘉咸市集手機App　助用戶遙距訂貨

市建局於2008年宣布嘉咸街/卑利街的重建項目，部分位於嘉咸街一帶的攤擋結業，而市建局將其中10戶商店安置到新建的鮮貨零售中心「嘉咸市集」。 有在內營運的商戶稱，隨著重建工程啟動，嘉咸街人流較以往下跌，現時主要靠熟客生意。為提升人流，市建局推出「H18」應用程式，用戶可透過程式聯繫商戶，方便訂購食材；為應對即將進駐的食肆，亦可遙距領取籌號。

「嘉咸市集」位於重建項目的地盤B，共有10戶原於嘉咸街售賣鮮貨的商戶遷進。（張嘉敏攝）

「嘉咸市集」於2016年開始營運，位於重建項目的地盤B，共有10戶原於嘉咸街售賣鮮貨的商戶遷進，包括肉檔、菜檔和海鮮檔等濕貨檔口。

用戶可遙距取排隊籌號

為向外推廣市集及應對即將於2020年初開業的My Central零售空間，市建局於12月16日推出「H18」手機應用程式。程式內以各款食材作為標籤，用戶只需要點選所需食材，便可連結到相關的商戶，甚至可訂購食材。因應即將有食肆進駐，用戶亦可在程式上遙距取得排隊籌號，並會以訊息通知餐廳內的輪候情況。此外，手機應用程式亦提供互動平台，讓已登記的用戶上載自創的食譜。而「嘉咸‧故事」的欄目亦會介紹原有市集的歷史演變，配上昔日照片及商戶分享，令公眾更認識嘉咸街。

「嘉咸市集」於2016年開始營運。（張嘉敏攝）

陳嘉寶為菜檔的第三代傳人。（張嘉敏攝） 商戶轉型透過手機落單 陳嘉寶為菜檔的第三代傳人，其家族於嘉咸街擺檔超過100年。他稱中環區內客源廣，顧客種類由區內街坊、離島區客戶，到餐廳批發均涵蓋其中。不過，自從2016年重建項目推展後，嘉咸街的人流減少兩至三成。他漸將業務轉型，從電話訂貨，到引入外地蔬菜，坦言現時近九成的收入來自批發。

莫小姐（圖右）於嘉咸街營運凍肉店，郭太太（圖左）營運魚檔多年。（張嘉敏攝）

莫小姐於嘉咸街營運凍肉店，其店鋪創立於30年代，從初時僅售糧油雜貨，到現時提供多元化的凍肉食材。於區內營運多年，她亦憶述過往嘉咸街非常熱鬧，「五點就逼滿人」，惟推展重建後人流變得稀疏。店鋪現時亦有提供電話訂貨，不過多以熟客為主，她希望透過應用程式或其他宣傳活動吸引更多客人。