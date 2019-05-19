嘉咸街戰前唐樓偷步「拆骨」？市建局否認：保育方案早已諮詢區會

市建局中環嘉咸街重建項目近日再惹爭議，有地區團體指嘉咸街26A至C號戰前唐樓，只保留立面尤如「拆骨」，又批評市建局未等候整個評級程序完成就「偷步」施工，要求煞停計劃。 市建局行政總監韋志成在網誌撰文，強調早於2016至17年間，數度向區議會匯報及諮詢，保育方案亦獲得政府有關部門的批准，最後才為項目招標。他強調，市建局作為負責任公營機構，必須尊重合約精神，按照已獲准發展的規劃設計及發展藍圖，並根據與發展商簽訂的合約條款推展項目，否則誠信及既定程序將受到莫大損害。

嘉咸街26號A-C建築內部失修嚴重，只剩建築「外殼」，需要用臨時鋼鐵支架支撐。(市建局提供圖片)

韋志成今日（19日）網誌以「尊重程序、機制與合約精神 盡早實現中西區舊區更新」為題，再度為嘉咸街重建項目解話。他說，卑利街／嘉咸街重建計劃是市建局成立以來在中西區規模最大的重建計劃，同時涉及三個分佈在不同街道的地盤（地盤A、B及C），由2005年開展規劃設計的前期籌備工作，直至2017年10月就項目最後一個地盤（地盤C）與合作發展商簽訂合作發展協議，到現在已經展開地基工程，並於2023/24年度完工，整個發展過程長達19年。

曾數度向區議會匯報

他提到，市建局與受影響居民、商戶、中西區區議會及社區人士溝通、聽取意見，並委聘結構工程顧問和保育建築專家，協助制定具體可行的保育方案，方案其後因應地區人士及團體的建議再修訂，並於2016至17年間數度向區議會匯報及諮詢。而保育方案最後獲政府有關部門批准，而古蹟辦亦備悉。

嘉咸街26號A-C建築內部失修嚴重，只剩建築「外殼」，需要用臨時鋼鐵支架支撐。(市建局提供圖片)

韋志成指，有地區團體近日向政府提出，要求重新為地盤C嘉咸街26 A至C號戰前唐樓評級，並指市建局未有等候整個評級程序完成，在地盤展開工程屬於「偷步」施工。他認為有欠公允，因為項目在規劃階段已主動建議保育永和雜貨店建築的外貌，而26A至C號建築則會活化再用。

結構欠佳 保留亦須大幅度改動

韋志成稱，結構工程師之前已發現，該三幢建築狀況欠佳，各層原有的木樓板結構大部份已損毀，甚至部份原有樓板及屋頂部分已經下塌和消失，只剩下一個建築「外殼」，要以臨時鐵架支撐。結構工程師認為，將建築物活化再用，必須進行大幅度的改動及鞏固工程，強化建築的承重，以及增加無障礙通道設施，才可以滿足現時《建築物條例》對結構安全及其他相關標準的要求，這亦意味著建築物若然活化再用，有關的必須改動與大幅度重建無異，將難以讓建築物回復舊貌。

市建局基於保育顧問建議，才決定只保留26A至C建築面向嘉咸街的立面，同時以新的結構配合舊建築，在符合現代建築法規的前提下，改建立面背後的建築部份，讓市民日後不但可從嘉咸街外部觀賞其建築外貌，還可以走上室內與原有立面交接的新建成樓層，近距離欣賞昔日建築的陽臺特色。

2017年後再無民間團體提不同意見

韋志成表示，保育方案於2016月10月至2017年7月間，分別三次向中西區區議會及轄下的重建計劃工作小組匯報，並諮詢地區意見。根據會議紀錄，在2017年7月的會議上，有一位議員表達希望市建局盡量保留26號A-C整幢建築物，小組主席亦就該三幢建築的保育方案，要求市建局提交補充資料。他說，市建局於同年10月以書面進一步解釋保育方案，而區議會及其他民間組織其後再沒有再就保育方案提出不同的意見。

他強調，項目的發展及保育方案獲政府核准後，政府在草擬項目批地條款時，已將相關保育要求加入批地條款內，而市建局亦同時將這些要求列入與合作發展商的合作發展協議，包括要求發展商聘請保育顧問，落實執行該已核准的保育方案的各項保育要求。韋志成指，市建局作為負責任的公營機構，必須尊重合約精神，按照已獲准發展的規劃設計及發展藍圖，並根據與發展商簽訂的合約條款推展項目，否則，機構的誠信，以至當局的既定程序和機制，均受到相當大的損害。