旅發局除夕倒數迎2020大抽獎　官方指南教如何爭奪國泰機票iPhone

臨近新年，旅遊發展局將於除夕夜（31日）舉行首次於香港境內，舉辦限定的「香港除夕倒數」大抽獎。在港市民及旅客都可報名爭奪總值400萬元獎品。網站今日下午6時開放登記，深夜11時半截止，由於網站只限香港的IP位址進入，所以只能在港報名。 今次大抽獎的頭獎為國泰航空來回香港及任意航點的經濟客位機票四張，名額10個。頭獎抽獎結果將於元旦（1 月1 日）凌晨進行加了煙火效果的幻彩詠香江後，在ViuTV 99台的「香港除夕倒數」特備節目揭曉，中獎者可在元旦日內透過指定熱線登記核實，而其他獎品的抽獎結果將於元旦凌晨2時後在活動網站内公布。 旅發局就此次活動，發布十問十答供市民細閱，想要得獎就不可忽略這份官方指南。另外旅發局下午突然改動本港市民參與方法，由以電話號碼登記，改成電郵地址登記，換言之無電郵就無法參與抽獎。

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大抽獎分為「即玩即贏抽獎遊戲」和「壓軸大抽獎」兩部分。奬品超過兩萬份，頭獎十名、各可得四套來回機票，幸運兒可於2020年內自行揀選前往全球任何一個目的地；二獎為30部 iPhone 11 Pro Max 256GB 。同時亦可無限次玩遊戲抽獎贏取100元超市現金券至中獎即止。

旅發局除夕倒數網頁 （下午6時後點擊進入）

旅發局基於安全考慮，今年除夕晚不設煙花匯演，改為上演有煙火效果的加強版「幻彩詠香江」。（旅發局圖片）

1.何時進入網站（www.hknycd.com）登記參加抽奬？

「即玩即贏抽獎遊戲」和「壓軸大抽獎」都是在除夕（31日）下午6時開始，11時30分結束。最遲必須在當晚11時30分前完成登記及參加遊戲。

2.是否一定要先參加「即玩即贏抽獎遊戲」，然後才可登記「壓軸大抽獎」?

不是。你可以選擇只參加其中一項，或者兩個項目都參加；另外，亦無規定參加這兩個項目的先後次序和時間。你只需登記一次，就可以參加兩個項目。

3.參加抽奬需提供什麼個人資料？

本港居民只需提供香港身份證上的姓名、電郵地址及香港身份證號碼（英文字及首4個數字）。在港旅客只需提供旅遊證件上的姓名、電郵地址、旅遊證件號碼（首5個英文字或數字）。 所有獲取的資料只會用於是次抽獎活動，並會於領獎期完結後一個月內註銷。

4.本港市民除夕當晚身處外地，是否可以參加?

不可以。今次活動只供除夕當晚留港倒數的香港市民和在港旅客參加，活動網站亦只限香港的IP位址進入。

旅發局「香港除夕倒數」大抽獎，頭獎10名，各可獲共四套國泰航空來回機票。（資料圖片）

5.如何得悉是否中了頭奬機票?

頭獎得獎結果將於除夕當晚，在ViuTV 99台的特備節目中公布。除了透過電視外，亦可以用流動電話開啓ViuTV的網站或App觀賞這個特備節目。

幸運兒得到頭獎機票後，需緊記在元旦（1月1日）晚上11時59分前，透過指定熱線登記核實。如果不致電核實，就不能獲得奬品。熱線號碼將於ViuTV 99台的特備節目内公布。

其他獎品的抽獎結果將於1月1日凌晨2時後在活動網站内公布。領獎期長達一個月。

6.在港旅客如中了頭獎，是否要先飛回香港才能使用獲得之機票？

頭獎機票的其中兩張供得獎者使用，但必須由香港出發，因此，如果旅客中了頭獎機票，必須先飛回香港才能使用。

7.中獎後，是否一定要親身領獎?

得獎者可以授權他人領獎，只要出示所需證明即可。請留意短訊或電郵通知得奬確認訊息及領獎安排。活動網站亦將於1月10日公佈領獎詳情，領獎期將長達一個月。

香港除夕倒數大抽獎流程。但注意本港市民以電話號碼登記，改成以電郵地址登記。（旅發局提供）

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8.「即玩即贏抽獎遊戲」的獎品是否先到先得?

不是先到先得的。即玩即贏抽獎遊戲將送出兩萬張港幣100元超市現金券，並於整個遊戲時段 (即五個半小時) 內隨機抽出；換言之，任何時間參加抽獎，中獎機率都會是一樣的。

9.會否因為太多人同時登入網站，而令網站停止運作？

如果市民和旅客反應非常熱烈，令網站太繁忙，建議大家可以稍後再試，整個活動長達五個半小時。

10.旅客參與是否會優先，又或中奬機會較本港市民高?

不會。旅客和本港市民參與和中奬機會均等。 旅發局已委托獨立會計師事務所負責全程監察是次抽獎活動，確保過程公平公正。 此外，旅發局員工及直屬家庭成員、以及由旅發局委任參與籌辦今次活動的外判公司的員工及直屬家庭成員均不可參加今次活動。