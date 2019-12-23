旅發局千萬辦除夕大抽獎　送總值400萬元獎品　頭獎獲國泰機票4套

2019年尚有不足10日便過去，半年以來社會衝突不斷，示威仍未平息，近月旅客銳減一半，旅遊發展局基於安全考慮，取消除夕（31日）午夜煙花匯演。不過該局推出新猶，首次舉行香港境內限定、長達5.5小時的「香港除夕倒數」大抽獎，在港市民及旅客有機會爭奪總值400萬元獎品。 奬品超過兩萬份，頭獎十名、各可得四奪來回機票，幸運兒可於2020年內自行揀選前往全球任何一個目的地；二獎為30部 iPhone 11 Pro Max 256GB 。同時亦可無限次玩遊戲抽獎贏取100元超市現金券至中獎即止，整個項目花約1,000萬元，期望可令全港市民在任何一個地方都可以「皆大歡喜」。

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只限香港IP位址登入抽獎網頁 抽獎分兩部份

為迎接2020年，旅發局首次為全港市民及在港旅客推出「香港除夕倒數」大抽獎，全港市民於除夕（31 日）晚上6時至11時半，於香港任何一個地方，登入旅發局網站內填寫個人資料。當中港人以身份證號碼作身份確認，遊客則填寫護照號碼。系統只限香港IP位址登入，因此填表人必須在港。

大抽獎分兩個部份，首先可以參加一簡單遊戲抽獎，幸運兒可獲得100元超市現金券（百佳及惠康各50元），名額2萬個，可無限次參與，中獎者則不能再續。

旅發局「香港除夕倒數」大抽獎，頭獎10名，各可獲共四套國泰航空來回機票。（資料圖片）

獲機票幸運兒 各有2套來回機票免費請外地親友來港

另一部份，是港人及遊客均可參與的壓軸大抽獎，頭獎為國泰航空公司送出來回香港至任何航點的經濟艙機票四套，名額10個。較特別的，每名幸運兒可得的四套機票，其中兩套是供幸運兒及一名親友使用的來回機票，另兩套則供他們邀請親友，由目的地到香港旅遊的來回機票。

旅發局指，有關禮品是喻意20名得獎者，帶給香港20名旅客，正好配合「2020年」。

現時iPhone 11 Pro Max 256GB的官方價為10,799元。（資料圖片／林勇攝）

機票一年內有效 使用有限制

根據國泰航空的網站顯示，部份前往非洲各地及南美地區的航班，經濟艙機票價格每套上1.5萬元或以上，最為「抵玩」，但前題是同時要帶同當地的親友到港遊玩方可。旅發局方面亦提醒，有關機票將於一年內通行，但部份節慶日子則不適用。

二獎也頗吸引，為蘋果 iPhone 11 Pro Max 256GB 一部，名額30個，現時蘋果官方價為10,799元。

其得超筍獎品，包括香港迪士尼樂園及海洋公園入場門票及酒店住宿一晚連早餐套票（2人行）各150套；酒店住宿一晚連早餐套票（2人）100份及酒店水療按摩服務 (2人)100份，有指參與單位包括超五星級的灣仔君悅酒店。

旅發局取消除夕晚午夜煙花匯演，改以配合煙火效果的加強版「幻彩詠香江」匯演予公眾參與迎2020年。（旅發局提供圖片）

想知是否幸運兒 除夕晚要看「香港除夕倒數」節目

旅發局表示，除夕夜上11時半將於ViuTV 99台播放「香港除夕倒數」製作特備節目，當中有藝人表演及直播配有煙火效果的加強版「幻彩詠香江」匯演，之後便隨即公佈「香港除夕倒數」大抽獎的頭獎得主。有關節目並於旅發局網站及不同媒體的網站內公布，而其他獎品的抽獎結果將於1月1日凌晨2時後在活動網站内公佈。

旅發局總幹事程鼎一表示，這次活動的籌備時間很短，今年不能舉行煙花匯演，但希望市民可以開心迎接新一年，「無論香港人有咩立場都好，新一年都希望可以有好轉，其實旅客只係因交通不便而減少到港，但相信好快會再到香港旅行。」他剛上任即發生如此大的考驗，並想出不同前所未有的大型節目為民「紓解壓力」，程笑言：「有挑戰先有新諗法，咁先好玩。」

（旅發局提供）

參與大抽獎的詳情：

抽獎分兩部分，奬品超過20,000份，總值逾港幣400萬元

即玩即贏抽獎遊戲（名額20,000個）：有機會即時贏取100元超市現金劵，總值港幣200萬元。壓軸大抽獎：只需提供簡單個人資料，即可登記參加，獎品總值逾港幣200萬元，包括：

國泰航空公司送出來回香港至任何航點的經濟艙機票四套（其中兩套讓得獎者贈送予外地親友來港）

10個

蘋果 iPhone 11 Pro Max 256GB 一部

30個

主題樂園入場門票及酒店住宿一晚連早餐套票（2人）

300個

酒店住宿一晚連早餐套票（2人）

100個

酒店水療按摩服務 (2人)

100個