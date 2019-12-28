瑪嘉烈醫院新增兩宗耳念珠菌個案　病人曾住骨科、內科及老人科

瑪嘉烈醫院今天（28日）公布本港新增兩宗耳念珠菌個案，分別是65歲及70歲男病人，二人確診帶有耳念珠菌，但沒有感染徵狀，現正接受隔離治療，當中一人情況穩定， 而另一名病人因自身疾病情況嚴重。兩人曾入住該院的骨科和內科及老人科病房，該院指會徹底清潔及消毒相關病房。

瑪嘉烈醫院今天公布本港新增兩宗耳念珠菌個案，分別是一名65歲的男病人及一名70歲男病人。（資料圖片）

一名65歲男病人，曾先後入住瑪嘉烈醫院的骨科、內科及老人科病房，其臨床樣本經檢測後，在12月19日確診帶有耳念珠菌，但沒有感染徵狀。該院根據既定指引，對病人的緊密接觸者展開追蹤篩查，再發現多一名70歲骨科男病人帶有耳念珠菌，但沒有感染徵狀。該兩名病人現正接受隔離治療，當中一人情況穩定， 而另一名病人因自身疾病情況嚴重。



瑪嘉烈醫院發言人指，已經將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心，並加強執行各項感染控制措施，包括徹底清潔及消毒相關病房、加強病人及環境篩查、嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生。該院會繼續緊密監察該名病人的情況，並會與相關部門及衞生防護中心繼續跟進。