【12.28】官校教師吳美蘭出席學生集會：企出來不易　不做違法事

反修例風波持續超過半年，有中學生組織今日（28日）於天水圍銀座廣場舉行「元朗區中學集會」，有約300人出席。大部分為年輕人，也有銀髮族，部分人穿黑衣及戴口罩。 集會邀請多名中學生及元朗區候任區議員發言，於2010年在任教的庇利羅士中學時，在一場一場政改座談會上舉起「我有權選特首」紙牌的中學教師吳美蘭亦有發言。她於發言時一度哽咽，稱現時作為老師「企出嚟」不容易，但稱希望發運用自己的所長參與運動。她說每次都是一個人去參加，雖然很孤單，但時刻會提醒自己專業，「我唔會做違法嘅嘢，我唔可以做違法嘅嘢，我要作出身教。」

反修例風波持續超過半年，有中學生組織今日（28日）於天水圍銀座廣場舉行「元朗區中學集會」。（李澤彤攝）

由中學生團體舉辦的「元朗區中學集會」，於晚上7時多在天水圍銀座廣場舉行，現場約有300人參與。集會邀請多名中學生、四名元朗區候任區議員發言，中學教師吳美蘭亦有上台發言。

她發言時稱，現時不少老師受到打壓，作為老師「企出嚟」不容易，但她仍然希望用自己的所長參與運動，又感謝教育界的同工，稱他們同樣正用自己的力量去教導年輕人。

吳美蘭老師稱首次入天水圍，她在台上發言時十分激動，稱作為老師「企出嚟」不容易。（李澤彤攝）

吳美蘭稱，自己經常失眠，又曾發夢自己被防暴警察追捕，她曾經就此求醫，醫生勸她停止看與示威活動相關的新聞、片段，故現時只能透過圖片、文字報道等獲得資訊。她稱有時會忍不住看新聞直播，但擔心會令情況惡化。

堅持「我唔會做違法嘅嘢，我要作出身教」

吳美蘭直言「每次去我都幾慘，因為我呢個年紀，冇乜人企得咁前」，每次她是自己一人去參與，「好孤單，所有嘅場合，我都係自己去。」她稱，朋友、舊同事都是中年人，因他們有很多顧慮，現職老師又要面對很多打壓；她於現場要堅守自己的專業，「我唔會做違法嘅嘢，我唔可以做違法嘅嘢，我要作出身教。」不過仍然盡力為年輕人提供協助，如扮「師奶」協助一名在港鐵站受警方查身份證的青年可盡快離開。

她又形容自己為八九民運的「死剩種」，相信不少同年齡層的人不會忘記初心，更不會停止追求民主，「無論你畀幾多錢都唔會收聲。」她最後寄語在場的中學生，希望他們用自己的知識「打贏呢場仗」。

中學教師吳美蘭曾於2010年，在任教的庇利羅士中學舉起「我有權選特首」的字牌，向時任政務司司長唐英年抗議。她又曾於2014年就佔中自首。