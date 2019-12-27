【逃犯條例】控方求被插頸警可匿名　指有「點錯相」警收數千滋擾

反修例抗警暴的示威持續，一名18歲應屆DSE考生涉嫌10月13日在觀塘地鐵站的衝突中，用利器插向一名警員頸部，被控一項有意圖傷人罪。案件今（27日）在東區法院再提訊，控方要求受傷警員以匿名身份處理，又指近月有大批警員被起底，一名疑被「點錯相」的警員，更收近3900滋擾電話及3次被冒認借錢，辯方律師卻反對做法。裁判官最後把案押後至1月24日再處理，期間被告須還柙。

被告許添力由囚車押走時有大批警員戒備。(呂樂謙攝)

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被告許添力（ 18歲），被控一項有意圖傷人罪。控罪指他於10月13日在港鐵觀塘站A1出口天橋，意圖使軍裝警員X身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該警員。

除警員外亦擔心證人遭起底

近月已有多宗涉及示威的案件，若控罪書上提及警員，間會以匿名方式處理，但正式向裁判官作陳辭申請，卻是第一次，律政司亦嚴陣以待，派出刑事檢控專員梁卓然資深大律師親自處理。

梁在庭上稱，過去6個月以來，網絡上有大型有系統和連續性的起底和騷擾行動，針對的不止是示威案的警員，涉案證人及其家人，如有一名被誤以為涉及示威案的警員，便曾接到到近3900個騷擾電話和冒認借款3次。

強調不影響被告答辯及審訊公平

梁稱這情況有機會影響到證人出庭的意欲，從而影響刑事審訊的公平性；梁續指法庭需要保障證人等候上庭時不受騷擾，他又指有關安排不會影響被告答辯，公眾傳媒亦可以出席和報道審訊過程，因此不會影響公眾知情權，也並非希望阻礙新聞自由。

質疑警員已取得禁制令

辯方律師及和裁判官何俊堯均表示早前高等法院已經頒布禁制令，禁止公開警員個人資料，本案的受傷警員亦包含在內，不明為何控方要額外申請審訊中匿去警員姓名。辯方亦表示有關警員的資料早已經在網上公開，現在再頒布禁制令並沒必要。

梁則反駁稱高院禁制令並不是針對將會到庭作供的證人，另外即使受傷警員的姓名已在網絡中流傳，亦可抑制未來有關的騷擾起底行為；惟何官認為高院禁制令範圍廣泛，雖不是針對但亦涵蓋將會作供的證人，本案的受傷警員亦將受到保障。

認為公眾知情權不應受限

辯方代表黃錦娟大律師指出，公開審訊是香港司法制度的原則，如無特殊情況不應限制公眾知情權。就本案而言，受傷警員並無受到騷擾，控方亦無證據顯示案件開始以來起底行動有加劇跡象。且警方已取得高法的臨時禁制令，如繼續有騷擾或起底情況，警方大可用正常刑事檢控途徑處理，不需作如此申請。

鑑於政府就本案的化驗及鑒證報告仍未備妥，何官亦稱希望再考慮雙方論據，故將案押後至明年1月24日再訊，並會到時才決定是否批准控方的申請，期間被告須繼續還押。

若未獲批會再披露資料

梁卓然在庭外稱，律政司會審視每單案件，並按情況作獨立處理，只要有需要便會作匿名申請，不涉任何政治因素。他又稱，毋須視匿去警員姓名為洪水猛獸，指每宗案件都會獨立處理，如果法庭不批准匿名的話，控方會重新披露有關資料。

案件編號：ESCC 2329/2019