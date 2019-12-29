【逃犯條例】張建宗：新一年港府將努力修補社撕裂　讓香港回正軌

修例風波至今未平，政務司司長張建宗表示，在新一年特區政府會竭盡所能處理這場風暴，堅定不移維護法治，穩定社會，努力修補社會撕裂，讓香港重回正軌。在中央政府高度關懷及全力支持下， 特區政府會準確地緊守及全面貫徹「一國兩制」原則，推動香港向前邁進。

張建宗今日（29日）網誌以「沉著應對 重建互信 走出逆境」為題，指香港在滿佈陰霾、風雲多變的外圍環境下，加上《逃犯條例》修訂引致的社會動盪及暴力破壞，令香港面對自回歸22年以來最嚴峻及複雜的局面，經濟、社會和民生均受重創。

香港經濟在2018年錄得高於趨勢的3%增長，但2019年在內外交困的情況下，在第三季已步入衰退，全年預測收縮1.3%，為十年以來首次全年負增長。

就業方面，9月至11月經季節性調整的失業率為3.2%，但零售、住宿及膳食服務業合計失業率進一步上升至5.2%，是三年以來的高位；餐飲服務業失業率更升至6.2%，為8年來高位。張建宗指，服務行業僱用大量基層市民，倘若整體經濟繼續轉弱，勞工市場在短期內將會面對更大壓力，政府會密切留意有關發展。

香港一直不折不扣地有真正及實質自由

然而，他表示，憑藉香港的深厚根基、制度優勢和掌握各種機遇，只要盡快終止暴亂，恢復社會秩序，香港定能重回正軌，浴火重生；他又指，或許香港沒有西方民主的全面外貌，但事實上香港長久以來一直不折不扣地享有真正及實質的自由。

他指，香港的傳統制度優勢，加上基本經濟實力，以及「一國兩制」的獨特優勢，是香港成功所在，值得港人好好珍惜；他期望，2020年，能盡快恢復秩序；回復港人熟識的香港是廣大市民夢寐以求的共同願望，「只要我們堅毅地沉著應對，社會團結，香港定會走出逆境，重拾活力，再現光芒。」