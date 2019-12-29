羅致光：冀明年底提交立會審議取消強積金「對沖」　改善扶貧工作

早前，政府公佈2018年貧窮情況，貧窮人口達140.6萬，創10年新高。勞福局局長羅致光今日（29日）網誌以「退休保障及長者貧窮」為題，指出政府近年提出如改善綜援的措施，能改善扶貧工作。他亦指出政府正進行取消強積金「對沖」的法例草擬工作，預計2020年底會將法案提交立法會審議。

羅致光指政府正草擬取消強積金對沖法例，冀明年底提交立會。（資料圖片）

政府持續改善扶貧工作 推行退休保障改革

羅致光今日（29日）於網誌提到現時全民式養老金總支出中，只有約18%是給有經濟需要人士。他相信全民的養老金不是基於「扶貧」理念，政府亦一直推行退休保障改革，例如2018年起設立高額長者生活津貼及公共年金。

羅致光亦提到政府正進行有關取消「對沖」的法例草擬工作，預計2020年底提交立法會審議。他亦認為2019年《施政報告》有關改善綜援的建議，亦會令扶貧工作有所改善。

羅致光網誌中指，長者領取綜援的百分率和個案自2013年起逐年下降。（勞福局局長網誌截圖）

高額長者生活津貼成主要社會保障 長者領綜援人數持續下降

羅致光於網誌中指，2019年截至11月底各項社會保障的覆蓋率。38.4%的65歲或以上長者申領高額長者生活津貼，只有3.7%長者領取普通長者生活津貼。他又指出長者生活津貼成為長者最主要的社會保障計劃，超過9成是領取高額長者生活津貼。

羅致光總括長者領取綜援的百分率自2013年開始持續下降。而申領綜援的長者個案數目亦由2012年初的15萬4千宗，下降7.8%至2019年初的14萬2千宗。他認為上述趨勢與人口高齡化背道而馳，原因在於整體長者經濟環境改善、較年長人士就業率上升，及13年起推行的長者生活津貼。