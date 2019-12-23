【局長和你傾】物色獨立檢討委員會成員食檸檬？羅致光承認有困難

特首林鄭月娥早前在Facebook專頁指，多位局長會就各自的政策範疇進行開Live和網民對話，商務及經濟發展局局長邱騰華上周已率先回應網民就香港經濟等議題提出的問題。今晚輪到勞工及福利局局長羅致光和網民交流，勞福局Facebook 專頁亦以「同你傾勞福」為題，將今（23日）晚上 8 時進行直播。 局長羅致光上任後不時發表驚人言論，例如為政府推遲長者領綜援年齡解畫而說出「60歲是中年」引起社會廣泛抨擊。他早前回應有社工在示威現場被捕時，表示法律沒有賦予社工「特權」在衝突中工作，亦惹來社福界反感。羅最近又稱，選擇「裸辭」的年輕人增加是導致貧窮率上升原因之一。可以預見以上的言論將成為網民在留言中重提的熱門話題。

【20:50】有殘疾人士組織批評近來的示威事件中，港鐵封站造成他們不便。羅致光表示自己見到港鐵站內的升降機被破壞，表示為殘疾人士在地鐵站安裝升降機一事前後足足爭取近20年，但現在遭破壞。呼籲示威者不應損害到弱勢社群出行的權利。

【20:35】對於政府每天批出150個單程證配額被指是內地人來港搶福利，羅致光稱現時香港每年有20000宗跨境婚姻個案，強調家庭團聚是基本人權。又指今時今日的跨境婚姻中，大部份情況下雙方是透過工作和讀書認識，來港人士的教育水平以社經背境和港人差不多。他說，指現時每天批出的單程證配額沒有150人，大約是130人左右。

【20:23】 羅致光被要求回應警暴問題，他指警察在拘捕示威者過程中少不免需要動用武力，「喺鏡頭上睇，的確唔係幾舒服」，但他指如果一開始沒有心出來堵路，這些事不需要發生，形容是「雞同雞蛋」的問題。

有留言重提羅致光講過的「60歲中年論」，他解釋指當時自己在電台節目中，原意想指「當大家平均年齡120歲時，中間是60歲」，指自己當時「口快快」，把「中間」講成「中年」。又提出數據指，現時香港人平均年度84.7歲，「60歲 老唔老，大家自己睇。」

【20:15】政府提出成立「獨立檢討委員會」，負責物色成員的勞工及福利局長羅致光被問到找人的過程有否「食檸檬」。

羅表示，現時政府是熱廚房，「可能同氣候變化有關，越來越熱」，即便找人參加諮詢委員會亦不容易，承認招攬成員的確有困難，他指在社會撕裂的情況下，為政府工作的人都要三思會否被「起底」，或會對家人造成不便。

【20:05】 對於現時經濟下行，羅致光指所有問題都有治標治本的方法，如果可以減少暴亂，令市民可以方便出行消費可以有助本土經濟。他認為失業數字會拾級而上，飲食業的失業數字已達6.2%，上升速度令人擔心。

美國總統特朗普早前簽署香港人權與民主法案，有網民留言問羅致光會否擔心成為制裁對象，他笑指「一啲都唔擔心」，又指「擔心咁多就唔好做局長」。

早前羅致光公開表示「裸辭」的年輕人增加是導致貧窮率上升原因之一，主持人問他會否就有關言論解釋，羅稱「真係唔好意思」，指自己純粹是想解釋一個統計學現象。他指，「裸辭」的人無工作的時間較長，若這種人數目較多，在抽樣調查中的比率就會高，繼而令貧窮率變高。