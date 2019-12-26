羅致光fb直播少人睇有原因？林鄭專頁11.6萬讚好　最少like的是…

早前勞工及福利局局長羅致光在勞福局facebook專頁直播，最高峰只有約70人時收睇，大部份時間只有約60人左右，全程直播累計不足900人收看。 其實facebook專頁的接觸人數，與平日有多少人讚好有關，多人like的專頁做直播時，推送接觸到的用戶就較多。《香港01》統計了各司局或官員平日用來發布資訊的專頁，發現很多都是「無咩人like」。

林鄭專頁11.6萬個「讚好」 律政司、保安局無開page

行政長官林鄭月娥作為政府首長，讚好數字也是一枝獨秀，有115,923個「讚好」。不過各司局長的表現就未如理想，較好的有過萬個讚好，較冷清的專頁甚至只是僅及林鄭like數的1%左右。

先看看三司的讚好數字。政務司司長辦公室有4,056個讚好，財政司司長陳茂波個人帳戶有3,479個追隨者。律政司及律政司司長鄭若驊，均沒有開設專頁。

最近反修例活動引發多場衝突，不過保安局及局長李家超都沒有開設專頁。保安局轄下多個部門包括警務處、消防處都有專頁，相關消息可循轄下部門專頁發放。

部份司局長以個人帳戶或個人專頁發表消息，例如財政司司長陳茂波就以個人帳戶來公布政策和行程↓

大嘥鬼為眾局之首 超過6.5萬個讚好

至於其他局的facebook專頁讚好數目，最「吸like」的是環境局專頁「大嘥鬼」，有65,631個讚好。「大嘥鬼」不時抽水，以生動有趣手法介紹環保資訊，市民頗為受落。

民建聯鄭泳舜11月曾在立法會批評環境局局長黃錦星貼大嶼山行山文章是「離地」，無就社會議題發聲。但其實黃錦星個人專頁經營得不錯，有10,349個like，就算是公務文章例如12月2日到荃灣南豐紗廠演講，都有81個讚好、1個心心、一個笑臉，再加3個留言和5次分享，表現勝過不少局長。

環境局「大嘥鬼」為了鼓勵回收和其他環保措施「無所不用其極」，「抽水」宣傳手法得到不少網民讚賞↓

民政局排第二 財庫局最少人like

民政事務局專頁有51,158個讚好，是僅次於「大嘥鬼」的政府專頁。之後是公務員事務局，有13,889個讚好。

其他局級專頁排名由高至低為9,682個讚好的發展局，7,516個讚好的運輸及房屋局專頁「運房點線面」，6,221個讚好的創新及科技局，4,645個追隨者的教育局局長楊潤雄個人帳戶，2,851個讚好的政制及內地事務局局長聶德權個人專頁，2,594個讚好的食物及衛生局局長陳肇始個人專頁，2,584個讚好的商務及經濟發展局，2,066個讚好的勞工及福利局。最少人like的是財經事務及庫務局，只有1,219個讚好，僅及林鄭的1%左右。

財庫局10月至今僅19帖文 8次是轉載

讚好數最少的財經事務及庫務局專頁，本身的消息不多，而且都是官方資訊。該專頁在10月至12月共有19個帖文，但當中有8次是轉載其他內容，包括林鄭「和理傾施政報告」、2020-21年度財政預算案專頁等。有11次是發表自製內容，包括3次出席公開場合、5次到不同地方開會及會見外賓，兩次與「轉數快」相關，以及1張祝賀聖誕圖片。

勞福局帖文涵蓋老幼 商經局更有英文帖

部份政府專頁並不懶散亦不冷清，只是市民對內容的反應不佳。讚好數第二少的勞工及福利局專頁，10月至12月有34個帖文，當中包括《香港康復計劃方案》諮詢、安老服務、關愛基金生活津貼等。而讚好數量第三少的商務及經濟發展局，除了局方動態之外，還有政策的英文版本、英文傳媒報道重點等，兩文三語「做到足」。

發展局每周一片最勤力 出品掀業界關注

講到勤力，有9,681個讚好的發展局專頁亦做得不錯。該局雖然更新訊息密度不高，每個星期都有拍片，介紹水務署、渠務署、漁農自然護理署、土木工程拓展署等消息，而且內容有吸引力，例如西貢西灣與鹹田灣之間建設觀星設施，多區海堤放置生態海岸設施做實驗等。

其中近半個月最多人談論的是本港首個採用「組裝合成」建築法的工務工程，在建築界掀起討論。而相關影片的反應不俗，有286個讚好、笑臉或心心，59則留言以及217次分享。

發展局最近拍片介紹「組裝合成」建築法，網上反應不俗↓

民政事務局多元化 文娛康樂到交通都有

經營facebook專頁有人like，最重要是夠貼地。以局級like數第二高的民政事務局為例，專頁可謂五花八門。

民政事務局專頁在10月至12月發帖多達115個，內容涵蓋文娛康樂、生活資訊、突發消息等。例如藝術方面有剛重開的香港藝術館最新展品，體育有單車健將李慧詩摘金消息，又有團體表演資料、香港花卉展覽資料，亦會拍片介紹麥理浩徑修復工作，甚至「踩過界」公布特別交通安排等。而民政事務局在年底會派年曆，亦為該局「吸唔少like」。

民政事務局專頁「吸like」內容多元化，由文化藝術到體壇消息都有 ↓

+ 10 + 9 + 8

經濟政策「較難入屋」 市民反應冷淡

事實上facebook專頁的內容要夠吸引，否則就算多人讚好的專頁，反應也不佳，而經濟政策就有「先天缺點」，相對其他民政事務吸引力不足。

例如民政事務局「義助」轉載商務及經濟發展局有關新專利制度的影片，商經局原片有17個like、1個留言、10次轉載，民政事務局轉載亦只有19個like、1個留言、3次轉載。