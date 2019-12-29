【逃犯條例】邱騰華質疑黃色經濟圈難持續　是否能令社會復和

反修例風波持續超過半年，市民的抗爭方式由示威延伸至消費，「黃店」餐廳大排長龍的畫面比比皆然。商務及經濟發展局局長邱騰華今早接受無綫電視節目《講清講楚》訪問，表示不認同鼓勵按政治立埸消費的「黃色經濟圈」，質疑做法無法持續。他又說，香港的市場向來不管政治取向，歡迎所有企業打入香港，不設壁壘，才可成為國際金融中心。

邱騰華稱，市民按政治立埸消費的現象值得討論。他並不認同「政治理念取代消費選擇」的做法，但由於香港是自由社會，大家可追求不同價值，顧客有絕對選擇，「無人阻到佢」。但如商店單單因政治理念做拒絕接待部分顧客，他質疑此做法是否能持續。他一再提出疑問：「當社會面對咁大困難，我哋再以這種方式去自我劃分，係咪能夠復和呢？再落去會唔會細分顏色深淺？」邱騰華續說，香港的市場向來不管政治取向，歡迎所有企業打入香港，不設壁壘，才可成為國際金融中心；他再提出反問：「黃色經濟圈是否持續到落去？香港是否能繼續成為國際金融城市？」

邱騰華稱，市民按政治立埸消費的現象值得討論。（資料圖片／余俊亮攝）

中美貿易戰局勢緩和 邱騰華：擔心香港難分一杯羹

邱騰華續稱，香港正面對的經濟困難來自本地及外圍因素。外圍因素指中美貿易戰，中美雙方最近已達成部分協議，並停止增加關稅，對周邊也會有正面影響。但他補充，香港本地未問未解決，安全隱憂或令外國商人對香港有戒心，擔心「外圍經濟幾好，香港都不能分一杯羹。」