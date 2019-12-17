邱騰華質疑黃店大排長龍能否持續　「邊啲人去分邊間係黃藍？」

特首林鄭月娥日前在Facebook透露，多位局長會就各自的政策範疇進行Facebook Live，商務及經濟發展局局長邱騰華今晚「打頭陣」，與網民就香港經濟等議題進行交流。 邱騰華在晚上8時與網民見面，《香港01》有直播。

邱騰華將會回應facebook留言，亦有人跟進直播期間的追問問題，此外又會回應高登、連登及babykingdom出帖。

不過，邱騰華的直播一開始不太順暢，有網民直言「講野都lag點傾呀？」

不認為香港人相信政見區分經濟

邱騰華不認為香港是單一經濟， 至於黃藍經濟圈，他認為這不是香港人相信的一套，「憑邊啲人去分邊啲係黃，邊啲係藍？」

邱騰華說，不贊成有公司表明不聘請年青人，同時也不認同「黃藍經濟圈」．他希望年青人在心態及能力上要努力裝備自己，以應對將來的挑戰。

有網民問及，邱騰華是否害怕「黃色經濟圈」？他強調，看不到有關的區分可持續下去，又說希望大家可認真討論，「黃店」大排隊是否真的可延續。

對於會否擔心澳門或其他城市取代香港，邱騰華表示香港從來都在競爭之中生活，但要看香港的「本錢」，例如地理位置、國際金融地位等，是多年來「儲返嚟」，不是一夜可以取代。而法治社會、開放自由體系亦是獨有，香港的競爭力最重要還是在自己身上。

他表示，要維持競爭力，目前亦要在應對外部環境的挑戰，在挑戰之中「企硬」。。

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批評攬炒心態不健康

對於社會上有人指要「攬炒」經濟，邱騰華坦言，每人都可以有不同意見及不滿，但希望大家要想想是否值得要玉石俱焚？「學生都希望將來能找到工作，在職者都不希望失業，店舖東主都不會希望自己的舖被破壞」。

至於有年青人說，「經濟好景時自己都無受惠，為何要害怕經濟差？」邱騰華回應指，每人都有經歷年輕的階段，他承認在現今的環球經濟環境下，年青人的確難與他人競爭，起步較困難，但認為「攬炒」經濟的心態並不健康

至於自由行會否「截龍」？邱騰華回應指，不能拒絕單一地區的人來港，強調香港要做好接待旅客的方式，及發展多元經濟，才能吸引高檔旅客訪港。