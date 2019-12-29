【工展會倒數】熟食檔生意跌七成　海味店冀「散貨」生意亦跌三成

反修例風波下的工展會，在今日（29日）來到最後一個星期日，適逢天陰有雨，人流顯得更稀少，加上參展商較往年少，氣氛不算熱鬧。有熟食檔指，生意較以往大跌七成。另外有海味檔指，貨品原先遭酒樓「撻訂」，本來期望好在工展會減價出售可以「散貨」，然而亦因到場的內地客大減，生意額預料跌三成。

有熟食店職員指，大陸旅客大減加上展期縮短，生意大跌七成。（蕭韻蕊攝）

熟食檔：幾乎以成本價出售 惟生意亦跌七成

工展會內以往不少市民會邊行邊食，惟今年並無類似景況，熟食檔榴連伯伯的職員陳先生指，本來平時人流會站滿整個通道，但由於今日下雨，人流明顯少了很多。店內主要賣炒麵、湯和其他鮮果製品，陳先生說以往一份會賣四十多元，現在最便宜三十元便有交易，幾乎以成本價出售。

今屆工展會展期縮短，每天只開放上午11時至下午8時。陳先生表示，以往工展會都是晚上時分會比較好生意，但今年展期縮短，加上內地旅客減少的雙重打擊下，「差不多交租都成問題」。他指無論如何都不會再減價，「再減就真的會虧本」。

大德海味董事林惠冰指，雖然已減價吸客，但生意仍跌三成。（蕭韻蕊攝）

合泰海產貿易有限公司經理歐陽念徵指，今年顧客傾向買較平價的海味。（蕭韻蕊攝）

海味檔：內地客大減 生意跌三成



大德海味董事林惠冰指，今年人流下跌，以往出手闊綽的內地旅客驟減，令生意減少：「以前每十個人有六個大陸人，今年可能一百個人才只有兩個大陸人」，同時她亦指，香港人的消費意慾亦沒有以往強烈，以往出手以「斤」計算，惟今年只買「幾兩」海味的顧客為主，例如蝦米，「買一斤已經算好多」。



林又不諱言，出售的海味曾因酒樓撻訂，本來期望在工展會把貨品減價出售「散貨」，例如往年黃金蠔賣近500元一斤，今年已由380元一斤減至300元一斤；儘管已盡量減價為求吸客，但今屆展期縮短和遇上今日下雨，林表示對生意打擊更大，不過她指未必會再減價，預計整體生意額跌三成。

僅首星期生意較想像中理想 只好薄利多銷



另一間海味店，合泰海產貿易有限公司的經理歐陽念徵指，首個星期人流較多，生意較想像中好，但隨後下跌十多個百分點，所以預計生意都會較以往差，會採取薄利多銷的策略，視乎情況看看會不會再減價幾個百分點。歐陽念徵指，由於內地旅客大減，故沒太多人購買貴價海味，約2000多元的魚肚往年很多人買，今年則是300多至500多元的鱈魚肚反而較多人買。

七旬夫婦每年均逛工展會：氣氛與往年相若

年逾七十的陳氏夫婦指每年都會來工展會，他們指以往不會特別買東西，今日便買了乾瑤柱碎，指因為日常煮飯用得着；陳伯伯指不會因今日下雨而影響心情，反而因參展商少和人流減少而令街道變闊，覺得「好行咗」，不用和人逼。陳婆婆補充，本來想順道買豉油和麵，但走遍全個展區都看不到可以買，指可能和參展商減少有關。但陳氏夫婦指，今次來都是「志在行下」，即使買不到都沒關係。