【工展會倒數】有商戶生意比預期好　消費意欲未有受反修例影響

第54屆工展會本月10日開幕，至今踏入最後一個周末，今（28日）場內人潮絡繹不絕。有攤檔負責人表示，今年工展會展期及每日開放時間縮短，曾經預計人流會較往年減少，但暫時整體生意較預期好約一成，市民的消費意欲亦比想像中較佳，未有受反修例風波影響。 亦有賣運動鞋及羽絨的商戶指，今年冬天較暖和，客人購買厚外套的意欲減低，銷情不及薄外套及防水鞋。

聯記號有限公司執行董事黃先生表示，初頭預計人流會較往年減少，但暫時整體生意較預期好約一成。（曾凱欣攝）

生意較預期多一成 長假影響人流

聯記號有限公司執行董事黃先生表示，今年工展會展期及開放時間縮短，初頭預計人流會較往年減少，但暫時整體生意較預期好約一成，市民的消費意欲比想像中較佳，未有受反修例風波影響。他又提到頭段的生意額較佳，但中段有下跌跡象，估計由於年底鄰近聖誕及元旦假期，部分市民可能「請3日假放9日」，選擇出外旅遊，令會場人流減少。

適逢展期最後數天，黃生先表示，攤部分商品會進行減價促銷「散貨」，期望能提升生意額。

新益食品有限公司攤檔亦有推出豆豉鯪魚罐頭15分鐘促銷以吸引人流。（曾凱欣攝）

商戶推新套餐吸人流 生意額與往年差不多

新益食品有限公司攤檔負責人黃先生亦提到，雖然展期縮短影響人流，但今年生意額與往年相差不大；主要由於攤檔推出新的套餐，提高客人購買的意欲，變相每個人購買的產品數量增加，彌補人流上的損失，攤檔亦有推出豆豉鯪魚罐頭15分鐘促銷以吸引人流。

他又提到，今年天氣較上年好，但天文台預報下星期可能下雨，故未能估計屆時的銷售情況，但暫時估計整體生意額與往年差不多。

繆氏成功製衣廠有限公司市場及銷售部經理梁先生表示，今年冬天天氣較暖，厚外套銷情未及薄外套和防水鞋。（曾凱欣攝）

今年冬天較暖和 厚外套銷售欠佳

繆氏成功製衣廠有限公司市場及銷售部經理梁先生表示，今年冬天天氣較暖，導致市民購買厚外套的意欲減低，銷情未及薄外套和防水鞋。加上今年工展會由24日縮短至22日，梁先生認為，展期縮短對生意額有一定影響，暫估計生意額會較往年跌兩成，但仍會繼續持觀望態度。他又表示，最後幾天的展期亦未有打算推出特別優惠提升生意額，強調第一天的優惠與最後一天相同，以確保客人購買的公平性。

第54屆工展會踏入最後一個周末，今日場內人潮絡繹不絕。（曾凱欣攝）

工展會每日上午11時開始營業，至晚上8時關門。今年最後一日為下周二（31日）除夕，當日會提早於下午6時結束，想「標尾會」的市民要留意。