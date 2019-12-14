【工展會】內地客南下掃貨不再　商戶：每日得2、3單

今屆工展會本周二（10日）開幕，吸引不少市民入場「掃貨」。受反修例示威衝突影響，內地旅客來港大減，今年工展會亦同樣反映情況。 有商戶指，上屆工展會中內地旅客生意佔整體生意額達20%，今屆工展會至今內地旅客「每日得2、3單，跌到連5%都無」。但也有商戶指因目標顧客是本地人，內地旅客大減對生意影響不大。 有到場市民就認為，今年人流與往年相若，但通道更寬敞，笑言「行得舒服啲，無咁逼」。

今年工展會中，不少參展商反映內地旅客數目大減。（黃金棋攝）

南北行：料內地客生意佔4%

今年在工展會中，甚少聽到普通話，不見大批內地旅客，亦未如往年般，有內地旅行團到工展會購物。售賣參茸海味的「南北行」聯營業務發展經理崔先生指，上屆工展會中內地客佔生意額的10%，而今屆內地遊客數目大減，估計只剩約3%至4%的生意額是來自內地遊客。崔認為，該店主力做本地人客生意，故內地遊客減少對生意沒有太大影響。

梁先生表示，今屆工展會平均每日只有2、3單內地遊客生意，最多僅佔5%生意額。（黃金棋攝）

「幾乎無點見到有內地客」

繆氏成功製衣廠有限公司市場及銷售部經理梁先生表示，今屆工展會「幾乎無點見到有內地客」。上屆內地客佔生意額約20%，今屆則跌至一日最多有5單生單是來自內地旅客，平均每日得兩、三單，最多僅佔5%生意額。梁又稱「一早預咗無內地客」，故對生意同樣無太大影響。

港人馬先生在工展會中購買不少食品，他指今日（14日）是特意到工展會「掃平貨」，購買了不同食品，如小食等，約花費近2,000港元。他笑言今年工展會通道「寬落咗，唔係好逼」，而優惠則與去年相若。另一入場人士陳先生就指，今年到工展會是想「趁熱鬧」，花費約1,000多港元購買過年食品，但因今年市道不佳，消費意欲大減，「本身想買燕窩，見到咁貴都決定唔買。」

容先生表示，因擔心假期銅鑼灣會發生衝突，故會提早離開工展會。（黃金棋攝）

市民容先生和家人一同到工展會，他稱每年亦會到工展會，已成習慣。而今年購物「無預算，睇啱就買」，閒逛數小時已花費2000港元。容又指，因擔心假期銅鑼灣會發生衝突，故今日早上已到維園，下午便會離開。