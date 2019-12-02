【黃色經濟圈】迷你花牌店表態生意跌　東主盼最後不需標榜藍黃

反修例運動持續五個多月，社會又再陷入撕裂，黃藍對立的局面比佔中運動時更為劇烈，由意識形態之爭，逐漸擴展到生活每一個環節。今時今日，食飯、購物、買書都可以是政治、可以表態。有人主張用鈔票表達立場，選擇性消費去支持政見相同的店舖。「黃色經濟圈」應運而生，「米豬蓮」認證、手機應用程式紛紛推出。 黃色經濟圈漸具雛形，一間專門製作迷你花牌的黃店－「陳聲工作室」，早前在facebook公開表示拒接警察訂單，惟生意大減。近日工作室再參與黃色商界聯署，周一響應廣告界罷工五日。陳聲直言，表態是為良知，要讓示威者知道有人願意同行。

「陳聲工作室」位於黃竹坑一幢工廈，主力製作港式迷你花牌。 （鄧栢良攝）

多次設計花牌為港人打氣 從不缺席

「陳聲工作室」位於黃竹坑一幢工廈，小小的工場主力製作港式迷你花牌。陳聲在訪問開頭多番強調，香港人對花牌有太多誤解，以為是「大吉利是」的場合才會擺放花牌。事實上港式花牌紅白二事皆可送，用作紀念、祝福、悼念及傳達心意。而陳聲製作迷你花牌，主因是傳統花牌太大，無法入屋，迷你花牌則便於送禮及留念。

運動期間，陳聲悉心製造多款花牌為市民打氣，鼓勵同路人，寫上「香港加油」的花牌，往往有過百網民點讚。示威者不幸去世的日子，全城黃絲哀愁，他亦不忘獻上「深切哀悼」的花牌到金鐘、科大悼念。運動的高低起伏，陳聲的花牌從不缺席。

+ 3 + 2

堅持立場公開表態 「為良知，不為生意」

反修例運動中，港人眾籌力量表露無遺，有人笑言：「香港人乜都唔多，惟有錢多。」黃色經濟圈的概念變得愈來愈具體。沈旭暉曾撰文，假如200萬香港人為泛黃基本盤，其經濟實力可達過百億元，稱得上是中上規模的世界級經濟體。

但經營生意，靠食四方飯，不表態不站邊始終更加安全。不過陳聲聲言不打算食盡兩家茶禮，早前已公開在facebook表態拒做警察生意，近日參加「黃色商界聯署」。陳聲認為揀選了立場，生意就要有取捨。

陳聲坦承公開表態只為良知，不為生意。11月生意更是慘淡。 （鄧栢良攝） 加入黃圈未受惠 11月訂單劇減 然而黃絲消費能力又是否撐得起黃店呢？陳聲直言效果一般，「食肆可能有即時迴響，但我哋無。」陳聲坦承公開表態只為良知，不為生意。由於迷你花牌屬手工藝製作，終非衣食住行等必需品，較難受惠於黃色經濟圈。「呢個11月，訂單一隻手數得哂，交租都唔夠。」陳聲舉起五隻手指笑道。

公務員客佔整體三成 曾表態拒接警察訂單

他解釋政府部門及相關機構佔整體客源三成，以往官員升遷、退休，就有客人訂購迷你花牌。但他在facebook高調拒接警察生意，難免令建制中人卻步，營業額自然減少，結果公開表態未見其利，先見其害。但他表示，本身對黃色經濟圈就未敢抱太大期望，惟展望未來黃色經濟圈能夠守望相助，將不同產業、不同文化互相連線、支援及合作，形成更強大的經濟圈。

兒子被捕 陳聲堅持與年輕人同行

身為一個商人，反修例風波是香港回歸以來最大的政治亂局，他經常思考自己可以做什麼？「同行、盡做」是陳聲的答案，具體行動是站在年輕人一邊，鼓勵市民用迷你花牌抒發情緒。

七月下旬，示威浪潮如火如茶，上環打得激烈，其中一個周日晚上，陳聲的兒子在上環街頭被捕。兒子被捕，陳聲心痛難受，感情難以宣洩，「我哋是咪受害者？唔係，而係持份者。」陳聲理性回答。政府處理手法一再令港人失望，訴求無法得到回應，年輕人才會前仆後繼走上街頭抗爭。

藉迷你花牌表心意、抒發情緒 支援同路人

父母眼看着子女被警察拘捕，有著切膚之痛，而那種痛難以排解。「好多人關心前線，我反問，作為七十後，有乜人可以支援我哋？」陳聲反問。政府無為，民間唯有自救，陳聲於是用自己的力量去幫助同路人。他認為迷你花牌可以充當其中的一個情感抒發的渠道。

傳統花牌會寫上恭賀或悼念的文字，傳遞意思。兒子被捕期間，陳聲正籌備一個迷你花牌工作坊，他想透過花牌讓參加者抒發情緒。香港政治低氣壓，每一個人都受壓抑，任何人不論年齡、種族，其實都需要宣洩情感。工作坊名為「筆解香港情懷」，希望參加者能夠用筆去寫下喜與怒，借迷你花牌去表達心意，工作坊更安排治療師為參加者教授如何疏導情緒，結果大獲好評。他已計劃12月在灣仔伊利沙伯體育館再開一場。

周一響應廣告界罷工 展望黃圈長遠發展

聯署之後，陳聲周一（2日）響應廣告界罷工五日，「反正都無乜生意，咪罷工囉。」陳聲坦言，建立黃色經濟圈要看未來能否持續，不是一時三刻就收效。以迷你花牌為例，入行人少，要找設計師相當困難。倘有年輕人加入，有新火花新衝擊，創作才會多元化。「可能有人覺得（花牌）好娘，就係因為娘先有空間去創作。」運動期間，陳聲就創作一個發聲花牌，播放《願榮光歸香港》。

期望不再標榜黃藍 香港人共贏才是重點

訪問結尾，陳聲坦言一個經濟圈要持續發展，過程難免需要妥協，「係咪唔可以突然轉黃？其實未必，香港係百變架嘛。」在他眼中，藍轉黃係好事，經濟圈才能逐漸成長。最理想是有一日可以不再標榜黃定藍，而是體現香港人同一條心，維護香港人利益，維持香港生活水平，「共贏才是重點」。