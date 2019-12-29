【和你shop】九龍灣便衣警拉人被毆　防暴警增援舉藍旗拘多人

今日（28日）網民繼續於多區發起「和你Shop」活動，繼上水爆發衝突過後，晚上於九龍灣德福廣場再有示威者聚集進行「和你Shop」，其間有示威者與懷疑便衣警員發生衝突，有懷疑警員制服示威者其間被打，防暴警到場舉藍旗，多人被捕。

便衣警員於德福廣場內制服多人。（候任觀塘區議員李詠珊facebook圖片）

網民今晚在德福廣場發起「和你Shop」活動，多名示威者於晚上近7時起於商場內聚集及遊走，其間不時高叫口號，並未有進行破壞行為，部分店舖隨即落閘。其間商場內出現蒙面及穿便服的男子，示威者包圍指罵，質疑他們為便衣警員，其後有懷疑警員取出胡椒噴霧指向示威者，其後雙方發生肢體衝突，數名蒙面疑便衣警撲前制服數人，大批防暴警員到場，包括手持警告旗及長槍等裝備，多人被捕及帶上警車。

警方Facebook指當時有蒙面黑衣人於商場內進行騷擾行為，破壞社會安寧，有暴徒襲擊當值警員。於現場片段所見，當時數名疑似便衣警員被在場人士包圍及指罵，質疑他們是便衣警，有人取出胡椒噴霧。其後，疑似便衣警員截查兩名穿黑色及灰色衛衣的青年，要求他們靠牆接受搜查。在場人士再度包圍，混亂間，一名懷疑便衣警員被另一名黑衣戴口罩男子拉扯，他即時將其按地制服，但隨即再被兩人以拳頭襲擊頭部，幸獲同袍協助及制服眾人。防暴警員隨後到場及舉起藍旗。

晚上9時許，防暴警再到商場外平台戒備。（陳浩然攝）

區議員潘任惠珍在場要求防暴警員盡快離開。（陳浩然攝）

有在場人士要求潘任惠珍舉行居民大會，潘任惠珍指不能作此承諾。（陳浩然攝）

平台截查惹不滿 防暴再戒備

晚上8時許，衝突過後，防暴警員離開商場返回警車。惟至9時許，他們折返至商場近德福花園平台戒備。在場人士及居民不滿叫囂及指罵，警員一度舉起藍旗警告。現場消息指，早前曾有警員截查在場人士身份證。

區議員潘任惠珍到場要求防暴警員盡快離開，「你一走咗佢哋就會走」，同時勸喻在場人士不要再行近警員，又希望警員市民互相不要挑釁。警員於晚上約10時許上車離開。

區議員被要求開居民大會

其後，有市民質問潘任惠珍於事件中及早前衝突中做過甚麼。潘任惠珍指包括立法會議員及區議員，「如果一個小小議員可以做到嘅話，就唔會有呢啲事發生」，又指對最上層政府已死心，現時是希望大家多思考去做好這場運動。她又自稱是「和理非非」，在今次區議會有一個翻天覆地的改變過後，大家應停一停，想想於區議會上能如何作出改變，包括成立不同委員會監察警方，及要求警方解釋警民衝突的情況，又指希望小朋友「有火必須冚住先，停一停睇下區議會做到啲乜嘢」。惟有在場人士要求潘任惠珍舉行居民大會，潘任惠珍指不能作此承諾，稱德福花園有很多不同意見，如果開居民大會就會有另一面聲音及出現衝突，隨即被在場人士批評，潘任惠珍其後離開。