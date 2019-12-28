【和你shop】衝突過後上水廣場變「死場」　四成店舖落閘人煙罕至

網民今日（28日）發起上水廣場「和你shop」活動，示威者下午於商場遊走，其間進入多間店舖要求落閘，又指罵內地旅客要求他們「返大陸」，多間店舖紛紛落閘，防暴警員兩度進入商場拘人。經歷衝突過後，上水廣場入夜儼如「死場」，有店舖於關閘後重新開門，但商場幾乎無人經過。

有網民今日發起上水廣場「和你Shop」活動。（陳諾希攝）

下午3時起，示威者開始於上水廣場、新都廣場遊走，於店舖外高叫落閘，包括G2000、豐澤，其間進入多間店舖如萬寧，其間指罵內地旅客要求他們「返大陸」，店舖隨即落閘，多名內地旅客別臉躲避；而下午4時許，有示威者再到已落閘的萬寧，將多張宣傳單張由閘縫拋入店內，地面又散落鐵釘。

兩度衝突防暴警入商場

多名戴口罩懷疑便衣警員於上水廣場內，用警棍擊向示威者及將其制服，最少5人被捕，其後大批防暴警員亦進入商場圍起封鎖線，其間曾向在場人士施放胡椒噴霧。至下午近5時，示威者再次於上水廣場外天橋聚集，有示威者腳踢途經遊客的篋，又拉扯其物品，有女子的一袋化妝品被散落一地。一名男子被指拍攝在場人士其後被多名示威者包圍，雙方肢體發生碰撞後男子疑被「私了」倒地，大批防暴警到場，並衝入商場追捕，其間再次施放胡椒噴霧。警員其後於商場外天橋設防線，至晚上8時許撤退。

僅六成店舖開門

經歷衝突過後，上水廣場入夜儼如「死場」，僅六成店舖仍有開門營業，包括大快活、百老匯等，部分店舖包括金舖、運動服裝店、化妝品店等已經關門，有店舖於早前衝突期間關閘後重新開門，但商場幾乎無人經過。

衝突過後上水廣場四成店舖落閘，人煙罕至。（王譯揚攝）

內地旅客﹕而家要偷偷摸摸，唔敢去買

來自深圳的何小姐及陳小姐表示，今日專程來港購買護膚品及化妝品，惟今日發生混亂情況，現時需要提早返回內地。她們稱之前曾數次訪港，但均沒有遇上示威或衝突。

對於內地旅客被指影響香港社區，何小姐稱「邊到會呢？應該無掛」。她承認內地旅客現時較難購物，「要偷偷摸摸，唔敢去買」。問到會否再次到港，兩人均有猶疑，稱來港前或會多看新聞，將來或考慮直接用手拿或用背囊裝載「戰利品」，寧願「買少啲」放棄拖篋，避免被人襲擊。