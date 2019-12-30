社區協會今年收百宗在囚人士求助　關注「智慧監獄」衍生私隱問題

香港社區組織協會民權教育中心今日（30日）發布2019年「民間監察懲教制度周年報告」，指去年收到超過100名涉及在囚人士及被羈留人士的求助，九成個案涉及懲教署，小部份涉及入境處。報告當中關注署方今年起陸續在數個懲教院所試行「智慧監獄」，促正視在囚人士私隱以免造成不必要心理壓力，以及單獨囚禁、投訴機制仍未見改善等。 該協會社區組織幹事蔡耀昌又關注，過去半年因反修例風波有數千人被捕，料收容各類還押及候判人士的荔枝角收押所將面臨擠迫等設施問題，認為署方須有應對。

香港社區組織協會民權教育中心發布報告指去年收到超過100涉及在囚人士及被羈留人士的求助。釋囚C先生（中）認為懲教院所基本設備須改善。（鄭秋玲攝）

社協提到，懲教署在數個懲教院所試行「智慧監獄」裝置，包括影像分析及監察系統、移動及位置監察系統、維生指標監察系統、機械人監察系統、緝毒機械臂系統，但認為多個措施均是只從管理角度出發，以減省人員工序及出錯風險，而系統收集大量在囚人士的個人資料，會造成心理壓力，認為須公開私隱處理指引。

「智慧監獄」無改善在囚人士待遇 沐浴設施未能調校溫度

自1979年起多次出次入獄的釋囚C先生（化名）認為，「智慧監獄」只是方便行政，但未能改善在囚人士的基本待遇，如沐浴設施未能調校溫度，在冬天時「只得三分暖」或者「燙到起水泡」，他指去年大欖懲教所有近百名囚友患流感。

他又憶述，在赤柱監獄曾受一宗毒品流入案牽連，指他須涉事囚友相熟有嫌疑，而被單獨囚禁一年。他稱，期間未獲每3個月或每半年檢視，他亦無答辯機會，指曾有署方高層巡倉經過卻對他的「冤獄」呼聲不聞不問。 C先生指，經過多年經驗，對投訴機制從無信心，即使有太平紳士探訪可聆聽投訴，但會擔心遭職員後續針對及報復。

社協建議，被安排單獨囚禁的在囚人士應獲予答辯機會，並設定上訴及定期覆查機制，為他們提供精神健康評估等。就投訴機制，社協建議設獨立投訴監督員，監察投訴調查組的工作以確保投訴是獲得公平處理，並可引入投訴人及證人保密機制。