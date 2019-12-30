【除夕夜】中環、灣仔北及銅鑼灣　明日2時起因應情況封路

明 (31日）便是除夕，運輸署今日表示，中環、灣仔北及銅鑼灣由明日下午2時開始，將因應人流情況，分階段實施封路及交通改道。另外，港鐵除機場快線、迪士尼線、東鐵線往返羅湖站及落馬洲站，其他路線均會提供通宵服務。

除中環、灣仔北及銅鑼灣外，運輸署指維多利亞公園附近一帶亦有特別封路措施，以配合工展會舉行。另外，港鐵港島線、觀塘線、荃灣線、將軍澳線、東涌線、東鐵線（前往羅湖及落馬洲除外）、馬鞍山線、西鐵線、南港島線及輕鐵路線505、507、610、614P、615P、706及751將在明日提供通宵服務。



運輸署表示，部分巴士及專線小巴路線亦會加強或延長服務時間。此外，電車、中環至半山行人電梯、來往中環及尖沙咀的渡輪亦會延長服務時間。

運輸署今日表示，中環、灣仔北及銅鑼灣由明日下午2時開始，將因應人流情況封路。（資料圖片）

運輸署呼籲市民盡量使用公共交通工具，避免駕車前往繁忙地區。如有必要駕車，駕駛人士請小心及忍讓，以及留意路旁泊車位會因封路及改道安排而臨時取消。

運輸署又指，預料在假期期間有大量乘客使用公共交通服務經各陸路邊境管制站過境，提醒過境旅客應預早計劃行程，並考慮在非繁忙時段過境。