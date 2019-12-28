新一年將至，這段時間向來是旅遊界旺季，酒店房價本應居高不下。不過近月反修例示威衝突在各區爆發，加上今年除夕煙花匯演取消，來港旅客大跌，旅遊業首當其衝。

《香港01》透過預訂住宿網站，搜尋本月除夕檔期31日至1月1日一晚房間價錢，尖沙咀海旁有酒店房價由往年除夕逾萬元，減至今年最低3,295元，劈價超過6,700元，下跌67%，更推出港人專享優惠；今年開業、泰國前總理他信在港嫁女的五星級瑰麗酒店（Rosewood），推出連續入住兩晚任何房間，可享第三晚免費。

四星酒店也一樣大劈價，當中西營盤的華美達海景酒店，除夕雙人山景高級房，由原本逾2,000元一晚，劈價超過1,700元至287元，即只是正價14%。