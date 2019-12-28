新一年將至，這段時間向來是旅遊界旺季，酒店房價本應居高不下。不過近月反修例示威衝突在各區爆發，加上今年除夕煙花匯演取消，來港旅客大跌，旅遊業首當其衝。
《香港01》透過預訂住宿網站，搜尋本月除夕檔期31日至1月1日一晚房間價錢，尖沙咀海旁有酒店房價由往年除夕逾萬元，減至今年最低3,295元，劈價超過6,700元，下跌67%，更推出港人專享優惠；今年開業、泰國前總理他信在港嫁女的五星級瑰麗酒店（Rosewood），推出連續入住兩晚任何房間，可享第三晚免費。
四星酒店也一樣大劈價，當中西營盤的華美達海景酒店，除夕雙人山景高級房，由原本逾2,000元一晚，劈價超過1,700元至287元，即只是正價14%。
香港洲際酒店房價由過往萬元一晚，減至包含稅及服務費後3,295元。（資料圖片）
洲際雙人房3,300有找
記者今日（28日）下午透過預訂住宿網站Trivago、永安旅遊、Agoda，搜尋多間酒店在除夕檔期31日至1月1日一晚雙人房間價錢。發現位於尖沙咀海旁一帶的酒店，原本受惠除夕煙花匯演，酒店房價每年飆升，惟今年煙花取消，維港兩旁的酒店大受影響。
其中位於尖沙咀梳士巴利道的豪華五星級香港洲際酒店，由往年除夕夜每間房價最少逾萬元，減至包含稅及服務費後最低3,295元房價，劈價超過6,700元，下跌67%。
酒店網頁更標示，今年特設香港居民優惠，預訂官網標價3,780元的高級房，可享一連串優惠，包括1,000元酒店消費額、免費房價升級、包含早餐，以及提早入住、延遲退房等待遇。
今年開幕的香港瑰麗酒店，同樣推出優惠，連續入住兩晚任何房間，可享第三晚免費住宿等待遇。（資料圖片）
今年開幕的香港瑰麗酒店，同樣推出優惠，連續入住兩晚任何房間，可享第三晚免費住宿，並獲贈1,000元酒店餐飲消費額，同日預訂雙人海景客房於包含稅及服務費後，預訂價為3,490元。
除夕夜部份五星酒店預訂價：
西營盤的華美達海景酒店31日晚雙人山景高級房，由原本逾2,000元一晚，劈價超過1,700元至287元。（華美達海景酒店網頁圖片）
銅纙灣富豪香港 房價僅663
五星級、位於銅纙灣的富豪香港酒店，雙人高級客房更標價663元，包含稅及服務費後，除夕夜高級雙人客房預訂價為730元，「平絕」全港五星級酒店。
另外，位於港島區西營盤的華美達海景酒店31日晚雙人山景高級房，由原本逾2,000元一晚，劈價超過1,700元至287元，即便宜86%；連同稅及服務費，預訂價低至316元一晚。
除夕夜部份四星酒店預訂價：
位於銅纙灣的富豪香港酒店，雙人高級客房更標價663元，包含稅及服務費後，除夕夜高級雙人客房預訂價為730元。（GoogleMap截圖）