【迎2020年】旅發局除夕倒數大抽獎詳情公布　想中國泰機票必讀

2020年將到，旅遊發展局今年取消除夕夜（31日）煙花匯演，改為推出「香港除夕倒數」大抽獎，獎品總值400萬元，詳情今日（28日）公布。 在港市民及遊客均可參加，頭獎是國泰航空由香港出發、不限目的地來回機票四套，名額共10份，二獎為蘋果 iPhone 11 Pro Max 256GB，名額30個。不過要留意，旅發局預計參加者十分踴躍，在公布頭獎方面作出特別安排，得獎名單會於ViuTV 99台「香港除夕倒數」特備節目内公布，時間為元旦凌晨「加強版」幻彩詠香江之後，同時節目會列出頭獎登記熱線電話，必須於凌晨1時前致電核實，否則就不能獲得到奬品。

旅發局今年取消除夕煙花匯演，改為上映「加強版」幻彩詠香江，維港兩岸部分大廈會發放煙火。（旅發局提供圖片）

只限除夕下午6時至11時半登記

「香港除夕倒數」大抽獎只供除夕當晚留港倒數的香港市民和在港旅客參加，活動網站亦只限香港的IP位址進入。不過旅發局並無公布可否找在港親友代為登記。

參加抽獎網址（www.hknycd.com）當日下午6時才開放。大抽獎分兩個部分，「即玩即贏抽獎遊戲」和「壓軸大抽獎」都在除夕下午6時開始接受登記，當晚11時30分截止，過後無法參加；參加者可選擇參加「即玩即贏抽獎遊戲」和「壓軸大抽獎」兩個項目，亦可選擇只參加其中一個，只需登記一次，就可以參加兩個項目，參加兩個項目的先後次序和時間亦無規定。

獎品總值400萬

旅發局動用千萬元籌辦「香港除夕倒數」大抽獎，獎品有2萬多份，總值400萬元。「即玩即贏抽獎遊戲」幸運兒名額共有20,000個，各可得到100元超市現金劵（百佳及惠康各一面值50元現金劵）。

「壓軸大抽獎」超筍獎品除了國泰機票及iPhone外，尚有主題樂園入場門票及酒店住宿一晚連早餐套票、酒店住宿一晚連早餐套票及酒店水療按摩服務，合共500份。

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本港居民需提供姓名、身份證號碼、電話號碼

至於個人資料方面。本港居民參與抽獎，需提供香港身份證上的姓名、本地流動電話號碼及香港身份證號碼（英文字及首4個數字）。而在港旅客則需提供旅遊證件上的姓名、電郵地址、旅遊證件號碼（首5個英文字或數字）。旅發局表示，所有獲取的資料只會用於是次抽獎活動，並會於領獎期完結後一個月內註銷，而旅客和本港市民參與和中奬機會均等。

登記頭獎熱線電話僅於ViuTV 99台節目公布

今次大抽獎的頭獎，是國泰航空公司送出來回香港至任何航點的經濟艙機票四套，名額10個。每名幸運兒可得的四套機票，其中兩套是供幸運兒及一名親友使用的來回機票，另兩套則供他們邀請親友，由目的地到香港旅遊的來回機票。不過，頭獎機票的其中兩張供得獎者使用，但必須由香港出發，因此，如果旅客中了頭獎機票，必須先飛回香港才能使用。

若得到頭獎國泰機票，需緊記在元旦（1月1日）凌晨1時前，透過指定熱線電話登記核實。如果不致電核實，就不能獲得奬品。

旅發局作出特別安排，頭獎熱線號碼僅於ViuTV 99台「香港除夕倒數」特備節目内公布，因此萬一中了頭獎而又忽略了熱線號碼，勢成新一年遺憾。不過不用坐在電視機前看直播，觀眾亦可以用流動電話開啓ViuTV的網站或App觀賞，不論身在香港何地都可以收看。

其餘獎品元旦凌晨2時後網站公布

至於其他獎品的抽獎結果，將於元旦（1月1日）凌晨2時後在活動網站内公佈。網站亦將於1月10日公布領獎詳情，領獎期將長達一個月。得獎者留意短訊或電郵通知得奬，確認訊息及領獎安排，可以授權他人領獎，只要出示所需證明即可。