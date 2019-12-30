工人涉性侵網友案　12歲事主傾電話4小時成情侶　見面即買安全套

地盤散工涉在後樓梯先後性侵3名女網友案續審，控方今（30日)傳召第二名事主，案發時12歲的Y作供。Y稱她和被告在電話傾談4小時後，兩人便決定拍拖並成為情侶。兩人首次見面，被告便帶她到便利店買安全套，並把她帶到一大廈的後樓梯性交。由於被告之後用她的祼照要脅見面，Y把事件告知同學，輾轉報警。惟辯方庭上質疑，Y在聲稱遭被告性侵後，竟俏皮地向大廈的閉路電視鏡頭揮手。Y庭上解釋，因飲下被告提供的飲品，才有此行為。

被告黃子軒，24歲，否認強姦、企圖強姦、與未成年少女發生性為、及刑事恐嚇等4項罪名。(資料圖片)

控方庭上播放女事主Y的錄影會面，她稱去年暑假透過Facebook結織叫「Anson」的被告。被告自稱19歲，是一名大學生。Y則有告知對方她當時12歲，就讀中二。

見面後即往便利店買安全套

兩人透過電話傾談4小時後，便成為情侶。同年10月6日，被告約Y首次見面，Y應約前往屯門。被告先帶她到便利店買安全套和食物，之後帶她到兆麟苑寶麟閣的後樓梯。被告在梯間吻她，又脫下兩人的褲子，然後戴上安全套和Y性交。兩人性交後，Y乘搭巴士離開屯門。

指被告裸照要脅聲言要分手

事後Y有按被告的要求，把她洗澡時拍下的祼照傳給對方。同月13日，被告要求Y到屯門見面。惟Y因和友人同行而拒絕，被告便威脅把Y的祼照上載，又聲言要和Y分手。她因此痛哭，並把事件告知同學，事件輾轉報警。

無話見完面先可以拍拖

辯方盤問時質疑，Y和被告為何未見面便拍拖，Y說：「無話見完面先可以拍拖。」又指兩人「溝通過」才成為情侶。她又承認在被告拍拖前，曾有一名男友。

Y俏皮向閉路電視揮手

辯方道出其案情，指被告在案發時去了某單位找朋友，把Y留在該層的升降機大堂。被告從未帶Y到後樓梯，也沒有侵犯Y。Y不同意。辯方又指根據閉路電視片段，被告和Y在離開寶麟閣、即Y聲稱遭侵犯後，她數次貼近被告，又俏皮地向閉路電視的鏡頭揮手。

Y解釋，被告在侵犯前，在便利店購買的物品讓她喝，她喝後感暈眩，又說：「我就唔知理解變成咁。」辯方質疑Y說謊，她否認。辯方又指，Y所指的祼照並不存在。她亦否認。

電話記錄被告為「老公」

辯方又指，事主Y在WhatsApp中，把被告的電話號碼輸入為「老公」。Y即稱該名字是在和被告分手前命名。

被告黃子軒，24歲。他被控2018年9月23至10月10日期間，3個不同日子分別強姦16歲X、與12歲的事主Y非法性交，及企圖強姦23歲的Z，3案均在不同大廈的後樓梯發生。另被告又被控於同年10月13日，威脅Y使她的名譽受損害，意圖使Y受驚。

案件編號：HCCC271/2019