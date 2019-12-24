地盤工涉性侵3女網友案　事主X指被告曾恐嚇說：叫7條友夾你入屋

地盤散工涉嫌在後樓梯，先後性侵3名女網友案，今（24日）在高等法院續審。聲稱遭被告強姦的X，在接受辯方盤問時，承認與被告在Facebook對話時，被告曾說挑逗說話，如：「一齊訓覺」，律師質疑事主X「受媾」，並赴約和被告見面。X否認說法，又指她被強姦前，被告曾威脅說：「再著就撕爛佢(X的短褲)」，又說：「叫七條友落黎夾你入屋。」

被告黃子軒，24歲，否認強姦、企圖強姦、與未成年少女發生性為、及刑事恐嚇等4項罪名。(資料圖片)

案發前一天才結識被告

現年17歲的事主X供稱，案發前一日透過Facebook結織被告，對方並相約見面。X的朋友遊說她不要去，而她和該名朋友有拗撬，因「鬥氣」而前往屯門和被告見面。

辯方指事主X「受媾」

辯方指，X到達屯門找被告前，透過Facebook和被告對話。被告在對話中曾挑逗X，如提及「一齊訓覺」。X庭上同意，亦覺得被告是「媾」自已。辯方便質疑兩人之前從未見面，而X竟於深夜時分見一個素未謀面並曾挑逗她的陌生人。辯方直指，X當時有想過或「受媾」，X不同意辯方的說法。

辯方又指，根據X在錄影會面中的說法，被告甫見面便指責X。辯方質疑，被告態度惡劣，如何X仍然未有離開。X庭上解釋，當時曾向被告表示要走，但被告拒讓她離開。

曾推開被告及穿回被脫短褲

X續指，兩人之後到涉案的梯間，被告的手搭X的肩膀，而她則推開對方。惟被告之後脫去X的短褲，X馬上穿回它。被告便威脅她說：「再著就撕爛佢」、「叫七條友落黎夾你入屋」。

被告隨即捉著X的手和拉起其上衣，再脫去X的短褲和內褲，然後強姦X。X指，她期間有反抗和尖叫。

被告曾為X增值八達通

X又指，被強姦後和被告到便利店，被告曾為她增值八達通。辯方則指，根據閉路電視片段，被告的頭一度貼近X。辯方質疑兩人的神態，和X聲稱被姦後與被告保持距離的說法不同。X解釋，被告的頭貼近時，她即轉身離開。

被告黃子軒，24歲。他被控強姦、企圖強姦、與未成年少女發生性為、及刑事恐嚇等4項罪名。控罪指他於2018年9月23日，在屯門兆麟苑貴麟閣樓梯強姦X(案發時16歲)。他又被控於同年10月6日，在同一屋苑的寶麟閣樓梯與12歲女童Y非法性交，以及於同年10月13日，威脅Y使她的名譽受損害，意圖使Y受驚。

此外，他亦涉於同年10月10月，在牛頭角某大廈樓梯企圖強姦Z(案發時23歲)。

案件編號：HCCC271/2019