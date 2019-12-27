地盤工涉性侵3網友　辯方指事主X曾為被告手淫　惟對方電話響即走

地盤散工涉在後樓梯，先後性侵3名女網友案今(27日)在高院續審。辯方盤問聲稱被強姦的事主X時，道出辯方案情，指當晚X和被告於清晨時份相見，二人在一涼亭聊天，談及各自的感情生活，X透露男友蠻不講理時，二人因此「親密咗」並在涼亭下接吻，X並應被告要求，摸被告淘出的陽具並為他手淫。惟此時被告的電話鬧鐘響起，被告表示要上班，兩人便停止親密行為。X否認，又強調她並沒有男友。

被告黃子軒，24歲，否認強姦、企圖強姦、與未成年少女發生性為、及刑事恐嚇等4項罪名。(資料圖片)

指二人口訊中互有交流

辯方盤問事主X時，讀出她和被告於案發前在Facebook Messenger的對話。X在對話中向被告稱剛睡醒，被告便表示：「我都上嚟訓。」之後又稱：「適當地撩妹只是常識吧。」被告又問：「唔撩得？」X回應：「唔係唔得既」，又曾問被告：「個樣好差咩？點會食唔到女？」

辯方質疑，兩人是互相「撩」對方，X庭上解釋，當時有另一名朋友在她身旁，是該名朋友叫X這樣回答。X又指，當時在Facebook Messenger向被告稱可以一同外出，是「玩梗佢」。

被告摸頭安慰雙方變親密

辯方之後道出其案情，指X在案發日清晨應約到屯門，兩人在兆麟苑一個涼亭聊天。X向被告透露和男友爭吵，又形容男友蠻不講理等。被告遂摸X的頭和背，安慰對方，之後提及他的感情狀況和前女友。

辯方形容，兩人「感覺上親密咗」，繼而親吻。X隨即坐在被告的大腿，問：「點解你好我男朋友咁多？」被告把手伸入X的上衣和內衣摸胸。被告之後淘出陽具，要求X為他手淫，X一邊與被告接吻，一邊撫為他手淫，為時約5分鐘，期間被告沒有射精，但下體「濕咗」。

辯方指兩人未有入大廈

此時，被告手機的鬧鐘響起，他表示要上班。被告一度離開，折返後和X到便利店，然後送她乘搭巴士。辯方強調，兩人從未如X供稱，曾進入兆麟苑貴麟閣，或兆麟苑任何一座大廈，被告也沒有強姦X。X連番否認，又強調她並沒有男友。

辯方續指，X的一名男性朋友在案發同日下午，用X的Facebook Messenger致電被告。該男子問被告「有無搞過」X，又索取5萬元，否則會報警。X表示不知情，又否認辯方指稱，事後覺得「蝕底」，因此和友人商議後，想向被告索取補償。

被告黃子軒，24歲。被控2018年9月23至10月13日期間，3個不同日子分別強姦16歲X、與12歲的事主Y性交，及企圖強姦23歲的Z，3案均在不同大廈的後樓梯發生。

案件編號：HCCC271/2019