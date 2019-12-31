旅發局除夕倒數大抽獎6時開始　十分鐘即「冧機」、收不到驗證碼

港府擬修訂《逃犯條例》牽起的社會衝突未息，旅發局考慮到安全問題，取消除夕午夜煙花匯演，改辦香港境內除夕倒數大抽獎，活動在今日（31日）下午6時開始接受登記，至晚上11時半完結，並於元旦凌晨開始抽獎。 記得準備：身份證號碼及電郵。 在活動開始後約十分鐘，《香港01》多名記者實測，均未能收到驗證碼；而唯一收到驗證碼的記者是使用hotmail，但她嘗試登入網站時，同樣顯示出「人數眾多，請稍後再試」字句。 旅發局早前曾在網頁表示，未成功者可稍後再試，並重申兩個環節的幸運兒均是隨機抽出，故不論什麼時間參加，中獎機率都一樣。下文將有活動網址、參加方法及獎品簡介。

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活動兩環節無分先後 只限在港人士參與



是次活動由旅發局舉辦，參加網頁為https://hknycd.com/zh-Hant/，活動只限香港IP位址登入，因此填表人必須在港。活動分兩個環節，分別是「即玩即贏抽獎遊戲」及「壓軸大抽獎」。「即玩即贏抽獎遊戲」是簡單配對卡牌遊戲，參加者有機會即時贏取100元的超市現金券，名額2萬個，可無限次參加直至獲獎，不論成功與否，也可參加「壓軸大抽獎」。

「壓軸大抽獎」獎品豐富，頭獎為不限地點的來回國泰機票四套，二獎為蘋果iPhone 11 Pro Max 256GB太空灰一部。參加者須在旅發局「香港除夕倒數大抽獎」網頁登記姓名、身份證號碼及電郵，在港旅客則登記電郵及護照號碼，會即時獲抽獎號碼。

網站停運？旅發局：所有時段中獎機率一樣 可稍後再試

是次為旅發局首辦全港大抽獎，預計會有大量市民及旅客一起進入活動網站，旅發局事先在預計，活動開始後或因反應熱烈，令網站太繁忙而停止運動，旅發局呼籲大家稍後再試，並強調不論是「即玩即贏抽獎遊戲」及「壓軸大抽獎」，都是隨機抽出幸運兒，故不論什麼時間參加，中獎機率都一樣。

頭獎來回機票幸福兒須在元旦凌晨1時致電核實



頭獎得主名單將在ViuTV 99台「香港除夕倒數」直播節目中公布，須注意頭獎幸運兒須在1月1日凌晨1時前，透過節目中公布的熱線登記核實領獎，否則就不能獲得到奬品。至於其他獎品，包括二獎蘋果iPhone 11 Pro Max 256GB（太空灰）的抽獎結果，將於1月1日凌晨2時後在活動網站内公佈。所有得獎者將接獲電話短訊或電郵通知。